Fed卡什卡里：即使經濟軟著陸也需要再次升息

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二 (26 日) 在該行官網上發文表示，他認為聯準會 (Fed) 有 60% 的機率能將通膨降至 2% 目標而不會對經濟造成嚴重傷害，另外有 40% 的機會通膨可能根深蒂固，需要進一步升息控制。

卡什卡里在談到軟著陸的情況時表示，今年晚些時候可能要再升息 1 碼 (25 個基點)，之後聯邦公開市場委員會(FOMC) 把政策利率維持在這一水準足夠久的時間，好在合理的時間內把通膨帶回目標。

卡什卡里指出，這是在通膨和就業市場方面取得重大進展情況下，能很快完成央行的升息周期並實現眾所周知的經濟軟著陸。

另一方面，通膨率保持在 3% 附近，但消費支出持續成長讓物價上漲壓力繼續加大的可能性有 40%，而在這種情況下需要進一步升息來控制。卡什卡里說在這種情況下，Fed 將不得不推高聯邦基金利率，可能比有意義的利率還高。

不過他在文章中寫道，現在 Fed 還不需要做出這個決定，可以觀察未來幾個月在降低通膨方面取得的實質進展，確定上述兩種狀況何者占主導地位。

Fed 上周將政策利率維持在 5.25%-5.50% 的區間不變，但多數決策者暗示年底前再升息一次可能是合適的。卡什卡里日前表示自己是多數派之一，他是今年 FOMC 擁有投票權的委員。

儘管 Fed 在過去 18 個月升息 5.25 個百分點，但美國經濟近幾個月表現出令人驚訝的韌性，Fed 決策者越來越有信心，只要再收緊一點政策，就能避免經濟衰退並把通膨降至 2% 的目標。

為此，決策者認為利率將比三個月前在更長時間內更高，大多數人預估到明年年底利率仍高於 5%。

不過金融市場對利率走勢的預期更溫和，根據短期利率期貨的定價，Fed 不再升息的可能性約為 60%，並指出 Fed 在明年底的政策利率約為 4.64%。