OPEC+意外宣布會議延後4天舉行 油價重挫逾4%

舉足輕重的石油輸出國組織及其盟友 (統稱為 OPEC+) 的會議將從 11 月 25 日至 26 日重新安排到 11 月 30 日，導致周四 (22 日) 盤中原油價格每桶下跌超過 3 美元至每桶 75 美元以下。

西德州中質原油 (WTI) 1 月合約下跌 3.27 美元或 4.2% 至每桶 74.5 美元；布蘭特 1 月合約下跌 3.32 美元或 4.03% 至每桶 79.13 美元。

宣布這項消息的 OPEC 秘書處並未透露延後的原因。

目前尚不清楚 OPEC+ 組織是否會在周四舉行虛擬會議或面對面會議，也不清楚在維也納 OPEC 秘書處總部的部長會是否休會。

OPEC+ 會議的新日期恰逢在杜拜舉行的締約方會議氣候高峰會 (COP28) 的第一天，對於東道主全球第三大產油國阿拉伯聯合大公國和其他尋求綠色轉型阿拉伯產油國來說，都是一個重要事件。

OPEC 發表聲明表示，能源部長會議被推遲到下周四 (30 日)，但沒有提供原因。《彭博》報導，由於沙烏地阿拉伯對其他成員國的生產數量不滿意，談判陷入困境。

交易員越來越預期 OPEC 及其盟友 (OPEC+) 本周可能會進一步減產，因為在非 OPEC 生產和中國需求擔憂創紀錄之際，油價已從 9 月高點急劇下跌。

自 2022 年以來，OPEC+ 已每天從市場上減產 516 萬桶，其中包括該組織每天減產 3.66 桶，以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯自願減產 150 萬桶。

即使大幅減產，布蘭特原油在最近幾周的幾個交易日中仍跌破每桶 80 美元。高盛認為，OPEC 將利用其定價權將布蘭特原油價格維持在每桶 80 至 100 美元的範圍內。

大多數分析師認為 OPEC+ 最有可能將當前減產期限延長至 2024 年，但考量當前市場狀況，不排除進一步減產的可能性。

以色列和哈馬斯也同意為期 4 天的停火，以促進釋放加薩地帶的數十名人質。由於擔心戰爭可能蔓延到整個中東，油價在 10 月飆升，不過交易員越來越認為區域衝突不太可能發生。