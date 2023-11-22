上周才賣過！貝佐斯傳更積極出售亞馬遜持股 目的：捐贈

知情人士透露，亞馬遜創始人兼執行董事長貝佐斯 (Jeff Bezos) 周二 (21 日) 將積極出售更多亞馬遜股票，此回可能會出售多達 800 萬至 1,000 萬股，價值相當於 10 億美元以上。

亞馬遜 (AMZN-US) 周二收低 1.53% 至每股 143.90 美元。

財務文件顯示，貝佐斯上周出售價值約 2.4 億美元的亞馬遜股票，且該筆交易被標記為非營利組織捐款，但目前尚不清楚貝佐斯的捐贈對象，貝佐斯的代表也沒有立即回應置評請求。

根據《彭博》報導，貝佐斯是全球第三富豪，淨資產約 1,700 億美元，且仍持有亞馬遜 9.88 億股，相當於 10% 亞馬遜股權。

自 2021 年辭去亞馬遜執行長職務以來，貝佐斯加速其慈善事業，並計劃在有生之年捐出大部分財富。例如，貝佐斯今年 8 月承諾，為遭野火肆虐的夏威夷茂宜島重建工作提供 1 億美元。

貝佐斯表示，他每年至少出售 10 億美元的亞馬遜股票，為其新創的太空公司 Blue Origin 提供資金，並於 2020 年推出 100 億美元的地球基金，以應對氣候變遷的影響。

本月初，貝佐斯宣布計劃離開西雅圖，搬到邁阿密，因為這樣與雙親、未婚妻 Lauren Sanchez 距離更近，也更便於管理 Blue Origin 業務。