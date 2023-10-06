Fed官員古爾斯比：不擔心美債殖利率飆升危及經濟軟著陸

美債殖利率狂飆，讓部分分析師開始質疑聯準會 (Fed) 實現經濟軟著陸的可能性降低，但芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，他並未看見美國經濟有偏離邁向 2% 通膨目標的「黃金道路」的明確跡象。

古爾斯比周四 (5 日) 接受彭博專訪時說：「我認為目前沒有發生任何讓人確信美國經濟偏離『黃金之路』的證據。我仍認為，黃金之路是我們的目標，而且仍有可能實現。」

古爾斯比等官員注意到，Fed 過去 18 個月來大舉升息 5.25 個百分點，讓去年攀上 40 年高點的通膨降溫，而且迄今未導致過去經常看到的失業率竄升。

Fed 偏好的通膨指標 8 月報 3.5%，是去年巔峰水準的一半，8 月失業率則為 3.8%，只比去年同期的 3.7% 略高。

Fed 官員 9 月決策會議釋出的點狀圖顯示，今年可能還會再有一次幅度為 1 碼 (25 個基點) 的升息，使利率達到 5.50-5.75%。最新經濟預測還顯示，Fed 官員預期失業率到明年只會小幅上升至 4.1%，基準利率則略降至 5.1%。

在 Fed 公布展望後，美債殖利率一路狂飆，登上 16 年新高，導致金融情勢突然緊縮，這可能讓經濟動能和就業市場比意料中更快熄火。

古爾斯比說，雖然長期利率突然大幅上升，但其來有自，美債殖利率會比六個月前還高——當時銀行業危機引發經濟立即衰退的疑慮—是因為眼前面臨的其他問題。

他認為，可能導致經濟偏離「黃金之路」的都是與 Fed 行動無關的因素，包括能源價格持續上漲、汽車工人長期罷工、聯邦政府關門等外部衝擊。

他還說，假如長期殖利率上升到足以引發失業率竄升、或經濟活動劇烈降溫，Fed 將會調整作法。「我們絕對會加以監控，病症在考慮這一點，以免打擊到金融或實體經濟。」他並強調，目前所有人目光都集中在壓低通膨上。

Fed 其他官員對殖利率上升基本上也保持樂觀的態度。今年無投票權的舊金身聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 同日表示，隨著長期利率上升，Fed 採取進一步行動的必要性隨之減弱，可能不需要做更多事情。

長期借貸利率上升會抑制企業招募和投資意願，導致經濟降溫，進而緩解通膨壓力。戴莉說，美債殖利率雖然上升得很快，但並未脫序，目前為止一切良好。