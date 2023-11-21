〈美股早盤〉Fed會議紀錄將出爐 主要指數走低

美股主要指數周二 (21 日) 開低，市場靜待聯準會 (Fed) 稍晚公布的 11 月貨幣政策會議紀錄，從中尋找未來政策動態的蛛絲馬跡。另外，人工智慧 (AI) 晶片製造商輝達 (NVDA-US) 將於周二盤後公布最新財報，也備受投資人矚目。

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1%。

上一交易日，標普 500 指數飆至 8 月以來新高、那斯達克 100 指數也創 22 個月新高，高盛策略師認為，由於對經濟成長和通膨的擔憂揮之不去，短期內仍存在「令人失望」的風險。Jefferies 分析師 Mohit Kumar 則指出，各國央行反對降息的任何舉動，都可能讓美股短暫的漲勢結束。

Liberum 表示，儘管對明年利率處頂甚至可能降息的前景更加確定，但幾乎沒有什麼推升股市的催化劑。美企給出的本季 (第四季) 財測相當疲軟，已下調業績預期，甚至還可能會有更多次下調，預估明年上半年會經歷一段疲軟時期。

Fed 將於台灣時間周三 (22 日) 凌晨三點公布 11 月貨幣政策會議紀要，分析師認為「謹慎」將成該會議紀錄的主題，市場聚焦貨幣政策會議中的「鴿派」和「鷹派」誰佔上風，Fed 是否再次「用嘴升息」。

分析師普遍認為， 11 月會議紀要仍會給「最後一次升息」留有懸念，留有鷹派論調，更為頻繁使用「謹慎」（careful）一詞。花旗銀行分析師日前表示，會議紀要可能包括「表面上的鷹派言論」，即利率可能仍會走高，不過但仍認為 Fed 官員很可能結束了升息周期。

Jefferies 的 Kumar 指出，會議紀要不會有任何重大的新訊息，但不會像目前市場定價的那般溫和。再次升息的大門仍然敞開，有可能強調需要在更長時間內保持利率不變。

美國 10 年期公債殖利率跌至 4.418%，美元指數跌至 103.20。

截至台北時間周二（21 日）21 時許：

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤下跌 2.16%，至每股 974.20 美元

網通晶片大廠博通與雲端運算公司 VMware 以 610 億美元的併購案周二 收到中國監管機構要求的一連串條件，必須滿足才能獲批合併，這是雙方合併交易的最後一道障礙。據悉，這些條件與兩家公司在中國市場銷售產品的方式有關，包括確保 VMWare 的伺服器軟體與中國本土硬體能夠交互操作。

默沙東 (MRK-US) 早盤上漲 0.31%，至每股 103.00 美元

美國製造巨擘默沙東 (默克 / Merck) 周二同意以高達 6.1 億美元的價格收購神經和罕病實驗室測試藥物開發商 Caraway Therapeutics。兩家公司周二在一份聲明中表示，與 Caraway 的交易包括一筆未披露的預付款和實現某些目標的或有付款。Caraway 公司有專注於漸凍人 (肌萎縮性脊髓側索硬化症, ALS) 和帕金森氏症等疾病的專案。

百度 (BIDU-US) 早盤下跌 1.19%，至每股 109.97 美元

中國科技巨擘百度周二 公布 2023 會計年度第三季財報，受惠廣告收入大幅成長並將業務拓展至人工智慧 (AI) 等新領域，免於受到中國經濟低迷影響，該季營收高於華爾街分析師預期。消息傳出後，百度周二盤前美股 ADR 上漲逾 2%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

隨著通膨降溫進程繼續穩步推進，勞動力市場顯示出鬆動的跡象，美國企業界對經濟走勢的擔憂有所減輕。DataTrek 在日前的一份報告中強調，標普 500 指數成份股公司在財報電話會議上提到「衰退」的公司數量全年都在下降，第三季徘徊在 11% 左右。雖然這是 2013 至 2019 年 3% 至 11% 區間的上限，但遠低於 2020 年和 2022 年 42% 至 46% 的近期峰值。

與此同時，DataTrek 的聯合創始人 Nicholas Colas 和 Jessica Rabe 還指出，標普 500 指數中提到「通膨」的公司數量在上一季有所下降，從 2022 年的峰值 83% 降至 55%。