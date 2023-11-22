最後障礙掃除 博通估周三完成VMware併購案

博通以 610 億美元收購 VMware 的交易獲得了中國監管機構的批准，儘管該交易必須滿足一系列條件。不過中國的點頭替兩家公司掃除了最後一道障礙，兩家公司表示，併購案將於周三 (22 日) 完成。

New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 在給客戶的一份報告中表示，這筆交易獲得批准，可能象徵美中兩國元首先前在亞太經合組織 (APEC) 期間會面後，兩國關係出現解凍。不過出口限制似乎仍是一個熱門話題，因為華府最近收緊了此類規定，阻止中國獲得高性能半導體。

Ferragu 說：「這次的收購對博通來說是一次轉型。而在企業 IT 軟體的市場進入方面，VMware 把公司推向了一個精選的盟友。」

截稿前，博通 (AVGO-US) 周二盤中股價下跌 0.98%，每股暫報 985.96 美元、VMware(VMW-US)股價下跌 4.74%，每股暫報 142.81 美元。根據交易條款，股東可以選擇以每股 142.50 美元現金或 0.252 股博通股票換取每股 VMware 股票。

儘管兩家公司股價下跌，但分析師普遍對中國監管機構的批准持積極態度。Bernstein 分析師在報告中寫道，這些條件「看起來並不複雜」，而且「沒有看到任何令博通反感的東西」。

中國監管機構周二在一份聲明中表示，這些條件與兩家公司在中國市場銷售產品的方式有關，包括確保 VMWare 的伺服器軟體與中國本土硬體能夠交互操作。

中國國家市場監督管理總局表示，如果符合條件，將批准該交易，並有權監督和檢查這些公司遵守限制的情況。

博通與 VMware 的合併是有史以來最大的科技業交易案之一，雖該案已獲得歐盟、英國、韓國和日本的批准，但仍需獲得中國的批准。

中國監管機構近年來否決了其他大型併購案，並推遲這筆交易的完成。博通的收購案將於 11 月 26 日到期，兩家公司此前曾表示計劃在上月底完成合併。

博通執行長陳福陽的目標是將 VMware 打造成其軟體業務的核心，此前博通收購了 CA Technologies 和賽門鐵克公司 (Symantec Corp.) 的企業安全業務。

成立於 1998 年的 VMware 率先推出了所謂的虛擬化程式，將應用程式和工作量整合到數量較少的伺服器上。這一創新讓伺服器更容易處理多個程式。

