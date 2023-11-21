〈財報〉假日季購物者競尋折扣 百思買調降銷售財測

百思買 (BBY-US) 周二 (21 日) 下修全年銷售預期。該公司正經歷一段需求疲軟時期，並為對價格敏感的假日購物者做好準備。

這家消費電子零售商上季獲利超出華爾街的預期，但營收卻低於預期。

百思買目前預計本財年營收在 431 至 437 億美元間，低於先前的 438 至 445 億美元。該零售商預計可比銷售額將下降 6% 至 7.5%，低於先前下降 4.5% 至 6% 下降的財測。

該公司還下修了獲利財測的上限，預計調整後每股獲利將在 6 至 6.3 美元間，而不是 6 至 6.4 美元。

執行長巴瑞 (Corie Barry) 在財報聲明中表示，百思買預計今年消費電子產品的銷售將疲軟。但她表示，在高通膨和聯準會降溫支出的經濟背景下，消費者需求「更加不平衡且難以預測」。

她表示，該零售商已為假期做好準備，並「為非常注重優惠的客戶做好準備，為所有預算的促銷和優惠做好了準備」。

根據 LSEG 對分析師的調查，該公司截至 10 月 28 日的第 3 財季表現與華爾街預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.29 美元，高於預期的 1.18 美元

●營收 97.6 億美元，低於預期的 99 億美元

百思買表示，上季淨利從去年同期的 2.77 億美元或每股 1.22 美元降至 2.63 億美元或每股 1.21 美元。營收較上年同期的 105.9 億美元下降。

百思買股價周一 (20 日) 收在 68.11 美元。今年至今股價下跌約 15%，低於標普 500 指數同期 18% 的漲幅。