Stellantis攜手寧德時代在歐洲蓋電池廠 降低成本

全球車廠四哥 Stellantis 周二 (21 日) 表示，將與中國電池造商寧德時代 (300750-CN) 合作在歐洲蓋一座電動車用電池廠，不過地點與規模尚未決定。此外，雙方還考慮在歐洲成立一家各占一半股權的合資企業。

據了解，兩家公司已達成初步協議，這間計畫中的電池廠將供應 Stellantis 歐洲電動車磷酸鐵鋰 (LFP) 電池與模組。該工廠將成 Stellantis 在歐洲的第四家電池廠，該公司正在尋求生產更便宜的電池和實惠的電動車。

Stellantis 全球採購和供應鏈主管 Maxime Picat 表示，與寧德時代的交易將補充公司的電動化策略，LFP 電池有助於降低歐洲的生產成本，同時維持鎳錳鋰 (NMC) 電池的產量，用於更昂貴的汽車。

Picat 指出，價格是關鍵，這也是 LFP 目前在市場上能找到的最好的技術，它在自主性和成本之間達成了妥協。他直言這是公司在歐洲策略的第二個非常重要的階段。

至於雙方的合作，Picat 說目前正與寧德時代就合資計畫進行討論，最終敲定還需要幾個月的時間，拒絕提供有關新電池工廠可能選址的細節。

與此同時，這也將是寧德時代在歐洲的最新一筆投資，其正在向海外市場擴張。該公司供應了全球約 80% 的電動車用電池，客戶包含特斯拉 (TSLA-US)、福斯汽車 (Volkswagen)、現代汽車 (Hyundai) 等公司，主導著全球電動車電池市場。

寧德時代董事長兼總經理曾毓群表示，此次合作將是雙方實現碳中和目標的決定性一步。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 周二美股盤前股價小跌 0.92%，每股暫報 20.42 美元。