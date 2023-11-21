〈財報〉百度Q3營收勝預期 AI服務開始貢獻收入

中國科技巨擘百度周二 (21 日) 公布 2023 會計年度第三季財報，受惠廣告收入大幅成長並將業務拓展至人工智慧 (AI) 等新領域，免於受到中國經濟低迷影響，該季營收高於華爾街分析師預期。消息傳出後，百度周二盤前美股 ADR 上漲逾 2%。

截稿前，百度 (BIDU-US) 美股 ADR 周二盤前上漲 2.26%，每股暫報 113.80 美元，前一交易日收漲近 3%。

財報顯示，百度第三季 (截至 9/30) 營收年增 6% 至人民幣 344 億元 (以下單位皆同)，高於分析師預期的 342.1 億元；歸屬百度淨利 (non-GAAP) 年增 23% 至 73 億元。

圖：百度財報

其他獲利細節，百度第三季營益報 63 億元、核心營益報 55 億元、核心營益率報 21%，經調整後 EBITDA 年增 7% 至 95.05 億元。按非公認會計準則計算，百度第三季營益報 76 億元、核心營益報 67 億元，核心營益率為 25%。

按業務劃分，百度第三季線上營收年增 5% 至 197 億元、非網路行銷收入年增 6% 至 69 億元、愛奇藝 (IQ-US) 營收年增 7% 至 80 億元。

圖：百度財報

市場分析指出，在經歷了多年的新冠疫情後，百度的業績可能有助於緩解人們對中國網路領域方面的擔憂。投資人擔心中國經濟有進入通縮螺旋的危險，在剛剛結束的雙十一購物狂歡節期間，電子商務平台上的消費表現平平，加劇此種擔憂。

值得注意的是，百度的文心一言 (Ernie Bot) 在公開推出 3 個月後已經積累 7,000 萬用戶，該公司聲稱其自主開發的模型在一般功能方面足以與 OpenAI 的 GPT-4 媲美。百度已將文心一言注入其旗艦產品，從搜索到地圖和文件共享，每月收取約 8 美元的訂閱費用。

百度財務長羅戎表示，公司將繼續優先考慮 AI 投資，特別是在生成式 AI 和基礎模型方面以推動其增長。他在一份聲明中說：「我們會堅持不懈地注重效率和策略性資源配置。」

不過，百度短期內主要收入來源仍是依賴廣告業務。與此同時，字節組跳動旗下抖音 (Tik Tok) 等短片平台仍然是一個威脅，吸引大量用戶與消費者。QuestMobile 數據顯示，去年百度在中國手機使用者螢幕使用時間中占比基本保持在 8%，而字節跳動的占比則提高至 25%。

彭博行業研究分析師 Robert Lea 和 Tiffany Tam 指出，百度的核心業務收入 (不包括愛奇藝) 與上一季度持平，為 38 億元，突顯出該業務缺乏連續成長的預測，儘管文心一言的新貢獻仍然微不足道。

此外，該公司第三季度的營益率雖然小幅上升，不過 AI 業務的宣傳和投資成本上升帶來的下行風險正在加大。而且中國整體經濟成長放緩對百度的業務構成最大的短期風險，廣告營收可能會受到中國商業信心進一步下降的影響。