吉利汽車在大馬推三款Smart電動車 挑戰特斯拉與比亞迪

中國吉利汽車 (0175-HK) 周二 (21 日) 在馬來西亞吉隆坡發表三款 Smart 電動車 (Smart #1 EV)，有意在該國與電動車領軍企業特斯拉 (TSLA-US)、比亞迪 (1211-HK) 展開競爭。

吉利汽車周二在吉隆坡發表的三款新車分別為 Pro、Premium、Brabus，其中 Pro 的售價為 18.9 萬令吉 (ringgit) 起 (合 40,640 美元)、Brabus 的售價為 24.9 萬令吉起。而特斯拉的 Model 3 在馬來西亞的售價也是 18.9 萬令吉起、比亞迪的 Atto 售價為 14.8 萬令吉起，較勁意味濃厚。

馬來西亞的電動車市場並不大，調研機構惠譽預估今年的總銷量約為 5,840 輛，雖然比去年成長 82%，但普及率僅為 1.8%。

值得注意的是，吉利汽車還在慕亞林縣 (Tanjung Malim) 投資了一座高科技汽車城市，但投資金額不詳，該城擁有汽車生產能力，其中寶騰汽車 (Proton) 就是在此生產。而吉利汽車在 Smart 的合作夥伴賓士集團 (Mercedes-Benz Group AG) 今年成為首家在馬來西亞本土組裝電動車的汽車製造商，並推出 EQS 車款。

據了解，Smart 汽車將由馬來西亞國家汽車製造商寶騰子公司 Pro-Net 銷售，吉利持有寶騰 49.9% 的股份。另外 Pro-Net 還將在泰國經銷電動車，並於明年將該品牌帶到馬來西亞東部的沙勞越和沙巴，目標是占該國電動車市占的 10%。

寶騰汽車執行長李春榮周二在記者會上證實，該公司有雄心在未來打造自己的電動車。不過他並未透露任何細節，僅表示目前的重點是在馬來西亞本土組裝 Smart 電動車。

