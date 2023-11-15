利率走低 上周美國房貸需求升至5周新高

目前的屋主和潛在的購屋族正對較低的房貸利率做出反應，即使反應緩慢。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸需求較前周增加 2.8%，為連續第二周上漲。

繼上周大幅下跌後，符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率上周維持在 7.61% 不變；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.69 降至 0.67，其中包括發起費。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「雖然國債利率本周有所下降，但房貸利率本周平均變化不大。」

即使如此，房貸再融資申請本周仍增加 2%，較一年前同周增加 7%。本月房貸利率與去年 11 月相差不大，因此沒有太多新的再融資誘因。由於新冠疫情最初的利率創歷史新低，大多數借款人的申貸利率要低得多。

購屋房貸申請量較前周增加 3%，較去年同期下降 12%。較低的利率可能會有所幫助，但不斷上漲的房價和仍然趨緊的房屋供應對當今的潛在買家來說是更大的障礙。

坎恩說，「購屋和再融資申請均增至 5 周來的最高速度，但仍處於非常低的水平。雖然最近出現下降趨勢，但當前水平的房貸利率對許多潛在購屋族和現有屋主來說仍然具有挑戰性。」

由於政府通膨報告低於分析師預期，債券市場大漲，本周房貸利率走低。