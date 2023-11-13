阿聯酋航空宣布訂購95架波音客機 價值520億美元

阿聯酋航空周一 (13 日) 宣布訂購 95 架波音飛機，價值 520 億美元，拉開了 2023 年杜拜航空展首筆重大交易的序幕。

這家國營航空公司是阿聯酋航空集團的子公司，將額外訂購 55 架波音 777-9 和 35 架 777-8，使該航空公司的 777X 廣體噴射機訂單總數達到 205 架。它還將其波音 787 夢幻機訂單從 30 架更新至 35 架，其中包括 15 架 787-10 和 20 架 787-8。

阿聯酋航空還確認向通用電氣 (GE-US) 訂購額外 202 具 GE9X 引擎，為新型 777X 飛機提供動力。這項消息使阿聯酋航空的 GE9X 引擎訂單總數達到 460 顆。777 飛機的最大飛行時間長達 18 小時。

阿聯酋航空是全球執飛波音 777 飛機數量最多的航空公司。對廣體噴射機的持續需求凸顯出中東市場對此機型需求的重要性。財富管理公司 AllianceBernstein 分析師表示，中東客戶目前「占空中巴士和波音 (BA-US) 廣體客機總量的最大部分，占全球總量的 30%」。

這很大一部分原因是中東地區作為長途航線中繼站。波音和空中巴士都強調該地區是廣體飛機的主要需求來源，自新冠疫情以來，長期成長前景樂觀，航空旅遊需求健康復甦，激發了航空公司的樂觀情緒和訂單。

「阿聯酋航空是波音 777 飛機的最大營運商，今天的訂單鞏固了這個地位。」阿聯酋航空及集團董事長兼執行長阿勒馬克圖姆在新聞發布會上表示：「從 777 計畫啟動直至最新一代 777X 飛機問世，我們一直密切參與其中。」

他表示：「777 一直是阿聯酋航空機隊和網路戰略的核心，可讓客機從杜拜直飛各大洲城市。」「我們很高興擴大與波音的合作關係，並期待首架 777-9 於 2025 年加入我們的機隊。」