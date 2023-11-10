Fed主席鮑爾：不確定政策是否足夠緊縮 若有必要會毫不猶豫升息

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (9 日) 表示，如果情況適當，Fed 將毫不猶豫的進一步升息，未來將繼續謹慎推進貨幣政策，既要應對被幾個月數據誤導風險，也要留意過度緊縮的風險。他也說，Fed 官員對於目前利率水準是否高到足以結束通膨的戰爭「沒有信心」，而且來自商品、服務和勞動力供應改善對降低價格壓力的幫助可能已接近尾聲。

鮑爾周四在國際貨幣基金 (IMF) 舉辦的活動上說：「Fed 致力實現一種貨幣政策立場，這種立場具有足夠的限制性，可以隨時間推移將通膨降至 2%；不過我們不相信目前已經到達這樣的立場。」

他說如果進一步收緊貨幣政策是合適的，將會毫不猶豫這麼做。而未來的貨幣政策將謹慎推進，既能應對被幾個月良好數據誤導的風險，也能留意過度緊縮的危險。

有分析認為，迄今為止就失業人數或失業率上升而言，Fed 在通膨方面取得進展並未付出多少代價，主要是受惠新冠疫情期間的供應鏈問題緩解，同時就業人數意外成長。

通膨降溫之路漫長

鮑爾還說，目前還不清楚透過供給面改善能在多大程度緩解通膨，但未來要在降通膨方面取得進展大部分要靠抑制總需求成長的緊縮貨幣政策。

他認為儘管目前通膨仍遠高於 Fed 希望看到的 2% 目標，但央行官員對目前的進展感到滿意，預料通膨回落至 2% 水準的過程還有很長的路要走。

鮑爾說，從長期來看 Fed 不能像過去那樣輕忽供應衝擊，因為這也是物價上漲的根源之一，而在新冠疫情時期的經驗表明，實時將供應與需求衝擊分開，並確定兩者將持續多久可能是一項挑戰。

這就意味著未來決策者更有可能對供應驅動的物價上漲做出反應，而非在其他情況下，因為在一個充滿動力的經濟中，人們傾向「忽略」供應問題，認為它們可能是短暫的。他說：「供應衝擊對前在生產造成的持續影響，可能需要採取限制性政策，以更好的讓總需求與受抑制的供給水準保持一致。」

經濟成長強勁恐削弱 Fed 的努力

另一方面，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 以相當強勁的 4.9% 速度成長，不過鮑爾表示未來幾季成長將會「放緩」。他指出，Fed 注意到強於預期的經濟成長可能會削弱對抗通膨的努力，並且「需要貨幣政策的回應」。

值得一提的是，鮑爾本次談話一度因數名氣候變遷抗議者闖入而中斷。這與鮑爾在上月會議的狀況類似，當時鮑爾開講不久後，一群高呼「停止替化石燃料融資」的環保主義者衝入會場打斷開場白。

市場反應

鮑爾發表上述談話後，美國兩年期公債殖利率短線拉升 5.89 個基點，刷新單日高點至 5.016%；美債十年期殖利率則升至 4.634%。

主要指數跌幅加深，道瓊工業指數跌 202.08 點或 0.59%，暫報 33，910.19 點；點那斯達克綜合指數跌 124.23 點或近 0.9%，暫報 13,526.18 點；標普 500 指數跌 33.38 點或近 0.8%，暫報 4,349.40 點；費城半導體指數跌 13.49 點或近 0.4%，暫報 3,459.18 點。

根據芝商所 FedWatch Tool，Fed 在 12 月會議上升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 14.5%，維持利率不變的機率為 85.5%；明年 6 月降息的機率為 40.6%，維持利率不變的機率為 32.1%，升息 1 碼的機率僅 7.3%，顯示市場仍認為利率已經在高峰且明年年中開始降息。