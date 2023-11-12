本週操盤筆記：美10月CPI出爐、零售業財報、拜習會登場

本週重點國際財經大事包括：美國本週將公布 10 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI) 兩項重磅報告，另外零售業最新業績也將出爐，聯準會 (Fed) 官員陸續發表談話；亞太經合會 (APEC) 領導人峰會召開、拜習會登場。

本週操盤筆記 (1113-1117)

1. 美國 10 月 CPI、PPI 等經濟數據、Fed 官員談話

本週美國多項重磅數據即將出爐，其中關鍵 10 月的 CPI、PPU 與零售銷售將成投資人焦點，以衡量美國經濟健康狀況，其中市場預估 10 月核心通膨增速將與上月一樣保持不變。另外上週領取失業金人數也將揭曉，此前報告顯示續領人數連續多個月高漲，就業市場已出現降溫跡象。

這禮拜也有多名 Fed 官員談話，其中有投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee) 的演講更是重中之重。

Fed 主席鮑爾上週表示，如果情況適當，將毫不猶豫的進一步升息，未來將繼續謹慎推進貨幣政策，既要應對被幾個月數據誤導風險，也要留意過度緊縮的風險。

他也說，Fed 官員對於目前利率水準是否高到足以結束通膨的戰爭「沒有信心」，而且來自商品、服務和勞動力供應改善對降低價格壓力的幫助可能已接近尾聲。

接下來官員的焦點都是放在經濟數據上，以判斷未來決策方面。另外上週也有官員說，美國經濟仍未感受到過去升息的全部影響，暗示未來經濟還會進一步放緩。

2. 美國零售龍頭財報

美國零售業者沃爾瑪 (WMT-US)、梅西百貨(M-US)、目標百貨(TGT-US)、家得寶(HD-US) 將陸續公布最新財報；科技業方面則有思科 (CSCO-US)、應材(AMAT-US) 等公司。

另外中國零售商阿里巴巴 (BABA-US)、蝦皮母公司冬海集團(SE-US)、京東(JD-US)、中國電動車製造商小鵬汽車(XPEV-US) 也將公布上一季業。

3. 拜習會登場

美國高級政府官員日前宣布，總統拜登將於本週三 (15 日) 與中國國家主席習近平舉行會談，這是兩國領導人一年來的首次對話。兩人在亞太經濟合作會議 (APEC) 峰會期間舉辦雙邊會談，目的是穩定兩國關係以及全球相關議題，但美方官員淡化有任何明顯進展的期望，強調重點是消除雙邊關係的誤解。

拜登和習近平也將討論台灣問題，與技術限制和在南中國海的軍事接觸一樣，台灣問題仍是美中關係的重點。預料拜登將重申其立場，即不應以武力改變現狀，美國支持台灣海峽的和平與穩定。另外，台灣總統大選將於明年 1 月舉行，這將讓拜登和美國官員更難就這個話題發表意見。

4. 美國關門危機再現

美國再次面臨另一個政府關門的最後期限。上一次發生這種情況是在 9 月，當時在 10 月 1 日截止日期之前達成了最後一刻的交易。

倘若成真，對美國經濟的情緒可能會受到打擊，因為長期停擺加劇了對美國經濟衰退的擔憂，從而影響了 Fed 的升息預期。而政府關門可能會嚴重拖累美元，拉低美元。如果政府達成協議，這可能會為美元提供一些支持。