Fed兩官員：過去升息的全面影響即將到來

美國聯準會 (Fed) 兩名官員表示，美國經濟仍未感受到過去升息的全部影響，暗示未來經濟還會進一步放緩。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周四 (9 日) 在一次會議上談話表示，整體而言目前尚未看到貨幣政策的全部影響。在同一場會議中的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也贊同這種說法。

波斯提克認為，目前政策有足夠的限制性，但未來可能會遇到挑戰，利率將維持在限制性區間直到通膨率回到 2% 目標。他是 Fed 官員中最鴿派的決策者之一。

巴金則是較為鷹派的官員，偏向支持升息以抑制通膨的一方。他認為美國經濟不向近期數據顯示的那樣充滿活力，未來成長將會放緩，而這也是 Fed 所需要的趨勢。他說：「只有如此才能讓價格制定者相信，定價權的日子已經結束了。」巴金在隨後的另一場會議上表示，央行是否需要再次升息還有待觀察。

Fed 在前兩次的貨幣政策會議上皆決定維持基準利率不變，目前決策者正在試圖判斷是否應該繼續升息。聯邦基金利率現在維持在 5.25% 至 5.5% 區間，為 22 年來最高水準。

根據利率期貨顯示，投資人預估 Fed 不會再進一步升息。Fed 主席鮑爾將於周四稍晚在國際貨幣基金 (IMF) 於華府主辦的會議上發表談話，投資人將從中尋找未來貨幣政策動態的蛛絲馬跡。