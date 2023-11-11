美11月密大長期通膨預期升至12年新高 消費者信心指數回落

美國密西根大學周五 (11 日) 公布初步調查顯示，11 月長期通膨預期升至 2011 年以來新高，而消費者對高借貸成本和經濟展望的擔憂加劇，消費者信心指數初值較 10 月終值明顯回落。

具體來看，密大 11 月消費者信心指數初值報 60.4，遠低經濟學家預期的 63.7，也遠不及 10 月終值 63.8，創 6 個月以來新低。

美 11 月密大消費者信心指數初值不及預期。(圖：ZerHedge)

另外，11 月現況指數初值降至 65.7，遠低預期的 69.5，也不及 10 月終值 70.6，創下 6 個月新低；11 月預期指數則從 10 月終值的 59.3 暴跌至 56.9，低於預期的 59.5，也寫下今年 5 個月以來的低點。

至於備受矚目的通膨預期方面，調查顯示消費者對 1 年通膨預期從 10 月終值的 4.2% 升至 4.4%，高於經濟學家預期的 4.0%；5 至 10 年通膨預期升至 3.2%，創 2011 年以來新高，高於預期的 3%，也超過 10 月終值的 3%。

5-10 年通膨預期升至 3.2%，創 12 年以來新高。

報告顯示，消費者對短期和長期汽油價格的預期皆升至今年以來最高水準，與目前美國加油站油價的走勢並不一致。西德州原油和布蘭特原油本周價格均一度創下三個多月新低，抹去以巴衝突以來的全部漲幅。

近五分之一的受訪消費者表示，未來一年失業將比通膨造成更多困難。美國上周公布的非農就業報告顯示，招聘僅集中在少數幾個行業，而失業率則攀升至 2022 年初以來的最高水準。

儘管受訪者對自己的財務狀況評估稍微樂觀一些，但對購買條件的評估和對經濟前景的預期卻惡化，對耐用品購買狀況的評估月增率大幅下滑，跌幅為去年 11 月以來最大。

有創紀錄的 36% 的消費者自發地將汽車購買條件不佳歸咎高借貸成本或緊縮的信貸條件；將住房和耐久財購買條件不佳歸咎於類似因素的消費者比例達到 1982 年以來的最高水準。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 表示，持續高物價、高借貸成本和勞動力市場疲軟的預期疊加，對美國消費者支出和經濟展望來說不是好兆頭，可能難以持續強勁表現。

消費者對耐久財、汽車和房屋的高價格擔憂在去年年中達到高峰，此後擔憂穩步下降，但這些情緒改善在今年全部陷入停滯，消費者對價格的擔憂仍然非常明顯。

有分析指出，消費者通膨預期的上升以及對消費者支出持久性的擔憂，凸顯美國聯準會 (Fed) 決策者們面臨的艱巨挑戰。