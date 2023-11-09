美上周續領失業金人數連七周上升 寫4月以來新高

美國勞工部周四 (9 日) 公布最新數據顯示，儘管上周初領失業金人數下滑且徘徊在今年初以來的低點附近，但續領失業金人數連續第七周上升，超出經濟學家預期，寫下今年 4 月以來新高。有分析認為，續領失業金人數成長進一步證明美國就業市場正在降溫。

美上周初領失業金人數下滑，但續領失業金人數升至今年 4 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 11 月 4 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，高於市場預期的 21.5 萬人，低於上周修正後的 22 萬人，4 周移動平均值報 21.225 萬人。

截至 10 月 28 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 183.4 萬人，創今年 4 月以來新高，較上周修正後的 181.2 萬人增加 2.2 萬人，遠高市場預期的 182 萬人，4 周移動平均值報 178.9 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

最近續領失業救濟金人數成長表明，失業者越來越難以找到新工作，而企業對人力的需求也正在從前所未有的新冠疫情時期水準回落，失業率目前處於近兩年來的最高水準。

不過值得注意的是，美國先前另一份報告顯示，9 月份每個失業者有 1.5 個職位空缺，低於去年就業市場最緊張時的 1 比 2 左右。與此同時企業裁員仍然相當低，咨詢公司 Challenger, Gray & Christmas 上周說，10 月美國雇主宣布的裁員人數較 9 月份減少 22%，不過較上年同期增加 9%。

經濟學家預估，未來就業市場將逐漸降溫，而這已經導致工人的焦慮情緒加劇。由於目前的利率處於 20 多年來的最高水準，一些雇主開始縮減招聘計畫，而另一些雇主則在全面裁員。

市場分析指出，上周續領失業金人數繼續攀升，表明失業率可能會持續成長，預料謹慎的聯準會 (Fed) 將在年底前保持政策利率穩定，第四季失業率有望超過聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 3.8% 預測。