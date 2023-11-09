〈財報〉理想汽車Q3轉虧為盈 看好Q4銷售

中國電動車製造商理想汽車周四 (9 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，該季成功轉虧為盈、營收年增逾兩倍，雙雙打敗華爾街分析師預期，另外還預估本季 (第四季) 營收成長逾一倍。亮眼財報佳績激勵理想汽車美股 ADR 周四盤前上漲逾 2%。

截稿前，理想汽車 (LI-US) 美股 ADR 周四盤前上漲 2.39%，每股暫報 40.30 美元。

展望未來，理想汽車預估第四季電動車交付量介在 12.5 萬至 12.8 萬輛之間，高於第三季創紀錄的 105,108 輛；營收預估介在人民幣 384.6 億元 (以下單位皆同) 至 393.8 億元，年增 117.9 至 123.1%。

圖：理想汽車財報

財報顯示，理想汽車第三季 (截至 9/30) 營收年增 271.2% 至 346.8 億元、季增 21%，遠超分析師預期的 336.41 億元；該季淨利報 28.1 億元，優於市場預期的 23.75 億元，季增 21.8%，成功從去年同期的虧損 16.5 億元轉盈；營益報 23.39 億元，季增 43.9%。

另外，該公司第三季毛利年增 546.7% 至 76.4 億元，季增 22.6%；毛利率年增 0.2 個百分點至 22%，季增 9.3 個百分點；自由現金流達到 132.2 億元，現金儲備為 885.2 億元，創單季新高。

營收按業務劃分，理想汽車第三季車輛營收為 336.2 億元，年增 271.6%，季增 20.2%；車輛銷售毛利率為 21.2%。其他銷售和服務收入為 10.6 億元，年增 258.7%、季增 56.2%。

交付數據方面，該公司今年第三季交付 10.51 萬輛車，年增 296.28%、季增 21.47%；今年前三季交付量為 29.05 萬輛，年增 234.19%。

理想汽車創始人兼董事長李想在聲明中表示，自 8 月份以來，3 款 l 系列車款的月銷量連續 3 個月超過 1 萬輛，保持在中國售價超過 30 萬元的 SUV 和新能源汽車中的銷售冠軍地位。

他還說：「隨著公司進一步擴大業務規模，將繼續把盈利能力保持在健康水準，同時投資於研發，以推動業務的長期成長。」

分析師在本月初時曾表示，儘管理想汽車電動車平均售價有所降低，但隨著其 L7 和 L8 SUV 的推出，產品線擴大將使其大大受惠。

理想汽車計劃本季推出 Mega 多用途汽車。這款車的價可能超過 50 萬元，幾乎是特斯拉 (TSLA-US) 新款 Model Y 的一倍，後者的售價為 26.39 萬元。

另外根據中國乘用車協會 (China’s Passenger Car Association) 日前公布數據，10 月份中國包括插電式混合動力車在內的新能源汽車銷量成長 38%。其中電動車占所有新車銷量的近 38%，是 12 個月來新高。