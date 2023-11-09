傳吉利旗下極氪即將在美掛牌 本周提交IPO申請

路透周四 (9 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國汽車製造商吉利 (0175-HK) 旗下高檔電動車品牌極氪 (Zeekr) 本周將宣布其在紐約上市計畫的一些細節。儘管美中關係緊張，但極氪仍在尋求利用投資人對電動車日益高漲的熱情。

知情人士說，極氪將公布其招股書，其股票可能會在公告發布後幾周內開始在交易所交易。據悉，高盛與摩根士丹利將是極氪此次在美首次公開發行 (IPO) 的主要承銷商，股票發行規模與價格將在稍晚決定。

對於上述消息，極氪、摩根士丹利、高盛均拒絕置評。路透先前曾報導，極氪早在去年 12 月秘密進行赴美 IPO，目標是募資逾 10 億美元。不過知情人士說，實際募資額可能會低於該目標。

路透指出，極氪提交保密文件可以讓公司對競爭對手藏更多細節，並從中獲得更大的靈活性，尤其是在 IPO 時程不確定的情況下。

而此次 IPO 可能象徵自 2021 年北京政府收緊對海外股票銷售的控制以來，兩年內中國公司在美國首次大規模上市，而中國的限制是因網約車巨擘滴滴出行在美股 IPO 後受到網路安全調查所致。。

今年 2 月，極氪在一輪投資中融資 7.5 億美元，公司估值達到 130 億美元，其中投資人包括自動駕駛技術公司 Mobileye(MBLY-US) 的執行長 Amnon Shashua 和中國電池巨擘寧德時代 (300750-CN)。

極氪成立於 2021 年，其在中國所有電動車品牌的銷量排名第 13 名，今年前 9 個月的銷量為 79,028 輛，為去年同期的一倍多。

極氪在中國推出四款電動車款，其中最暢銷的車款 001 跨界車售價人民幣 26.9 萬元 (合 3.6 萬美元)。另外該公司還宣布向荷蘭、瑞典、德國、以色列、哈薩克等海外市場銷售計畫。