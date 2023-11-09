〈美股早盤〉美就業市場有降溫跡象 市場靜待Fed官員談話 主要指數平盤波動

美股主要指數周四 (9 日) 平盤波動，此前美國勞工部最新數據顯示就業市場降溫，與此同時市場預料聯準會 (Fed) 即將結束貨幣緊縮政策，在央行官員發表進一步政策暗示之前，市場情緒謹慎。

截稿前，道瓊工業指數漲 0.02%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.7%。

美國勞工部最新公布數據顯示，儘管上周初領失業金人數下滑且徘徊在今年初以來的低點附近，但續領失業金人數連續第七周上升，超出經濟學家預期，寫下今年 4 月以來新高。有分析認為，續領失業金人數成長進一步證明美國就業市場正在降溫。

具體來看，美國上周續領失業金人數持續成長至 183.4 萬，高於預期的 182 萬，也高於修正後前值 181.2 萬。另外上周初領失業金人數降至 21.7 萬，高於預期的 21.5 萬，但略低於修正後前值 22 萬。

與此同時，Fed 主席鮑爾周四將再次發表談話，市場聚焦這次談話是否會透露未來貨幣政策動向的線索。他在昨天的會議上並未談及有關貨幣政策或經濟展望的言論。

值得注意的是，美國 240 億美元的 30 年期公債標售將於同日舉行，這將是市場是否能接受聯邦政府更高的發債量的另一考驗。

交易員押注，全球最激進的升息周期已經結束，貨幣寬鬆政策將於明年年中開始。根據外媒彙編數據，掉期交易市場暗示已開發國家經濟體的平均現金利率會在未來半年保持穩定，這是兩年來其首次沒有將這段時間內的利率上調納入定價。掉期交易市場還顯示，一年內總利率將下降 50 個基點，這是自新冠疫情以來對貨幣寬鬆政策最大的押注。

另外，隨著美債殖利率下滑和風險資產在市場反彈，美國公司本月已經出售逾 60 億美元的垃圾債券，本月迄今的發債量是今年 5 月初以來最高。Fed 在上次會議暗示可能結束數十年來最激進的升息周期後，投資人重新轉向垃圾債券。

加密貨幣方面，比特幣交易價格漲至 2022 年 5 月以來新高，價格自全球第三大的穩定幣 TerraUSD 引發加密資產領域一連串危機後復甦。

能源方面，由於對全球消費的擔憂，國際油價一度跌至 3 個月低點，隨後有所回升。截稿前，布蘭特原油期貨和西德州原油期貨漲逾 1%。

截至台北時間周四（9 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.03%，至每股 182.94 美元

歐盟最高法院一名顧問周四表示，先前蘋果獲勝的愛爾蘭稅收上訴案應重新審查，因為其中充滿法律上的錯誤。這就意味著蘋果可能不得不要被迫支付 130 億歐元 (約 140 億美元) 的補税單。

理想汽車 (LI-US) 早盤下跌 1.7%，至每股 38.69 美元

中國電動車製造商理想汽車周四美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，該季成功轉虧為盈、營收年增逾兩倍，雙雙打敗華爾街分析師預期，另外還預估本季 (第四季) 營收成長逾一倍。亮眼財報佳績激勵理想汽車美股 ADR 周四盤前上漲逾 2%。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 1.36%，至每股 472.06 美元

多位產業鏈人士表示，輝達在推針對中國市場的改良版晶片，將會把性能降到新規定的參數以下。其中一位產業鏈人士稱，近日還要和輝達溝通，年底才量產，同時英特爾 (INTC-US) 也在計劃推出 Gaudi 2 的改良版本。目前，輝達和英特爾尚未對此進行回應。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬，預期 21.5 萬，修正後前值 22.0 萬

美國上周續領失業金人數報 183.4 萬，預期 182 萬，修正後前值 181.2 萬

華爾街分析：

高盛對美國將避免經濟衰退越來越有信心。高盛表示：「我們仍然認為美國經濟衰退的風險有限，並重申美國經濟衰退的可能性為 15%。」該行還表示明年將出現更多的通膨回落跡象。

瑞銀策略師預估，標普 500 指數到明年年底將收於 4,600 點左右，相比當前水準僅會溫和上升 5%。分析師指出，對經濟成長將放緩的預期會影響收入，不過該行認為，科技行業獲利將大幅加速成長，並可能將為明年的標 500 指每股獲利貢獻 2-3% 的增幅。