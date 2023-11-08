〈財報〉Roblox第三季業績報喜 早盤股價飆逾18%

深受青少年歡迎的線上遊戲公司 Roblox 周三 (8 日) 每股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，受惠該季預訂量和營收超預期成長，再加上淨損收窄，盤前股價股價大漲逾 17%，開盤後續漲逾 18%。

截稿前，Roblox(RBLX-US) 周三早盤股價上漲 18.23%，每股暫報 41.47 美元。

財報顯示，Roblox 第三季 (截至 9/30) 營收年增 38% 至 7.132 億美元，高於華爾街分析師預期的 7.005 億美元，也遠超去年同期的 5.177 億美元；淨損報 2.772 億美元，合每股虧 0.45 美元，優於華爾街分析師預期的每股虧 0.49 美元，也較去年同期的每股虧 0.5 美元要好。

值得注意的是，Roblox 第三季預訂量年增 20% 至 8.395 億美元，打敗分析師預期的 8.22 億美元；經調整後稅前息前折舊攤提前獲利 (EBITDA) 報 8,110 萬美元，也優於預期。

除預訂量外，Roblox 第三季日活躍用戶達 7,020 萬，符合分析師預期，而用戶上線時間則年增 20% 達 160 億小時、每月平均獨立付費用戶數量增加 14%。這些項數據也是投資人關心的表現。

分析認為，Roblox 第三季財報亮眼表現帶動其股價回春，該股 8 月份曾因披露用戶和活躍遊戲時間意外下滑而暴跌。另外廣告收入的加速成長以及音樂和購物等新領域的成長料在未來幾年進一步推動營收，同時該公司正在轉向人工智慧 (AI) 來創造更多內容。

Roblox 在給股東的一封信中表示，儘管美國和加拿大繼續貢獻最多的預訂量，但西歐和東亞本季的成長尤其強勁。該公司表示，整體支出放緩提高利潤率。

Roblox 說公司已經到了一個可以緩和運營支出和資本投資增速的時期。在可預見的未來，預估整體運營成本的成長速度大致等於或低於預訂量的成長速度。