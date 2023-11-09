〈美股盤後〉美債殖利率微升 道瓊收黑結束連七紅

隨著投資人持續消化企業財報和聯準會官員言論，道瓊週三 (8 日) 收跌超 40 點，公用事業、能源股承壓。

科技股表現最佳，微軟再創新高，標普週三收盤上漲 0.1%，連升日數延長至 8 日，這是該指數自 2021 年 11 月以來最長的連勝紀錄，那指亦收紅約 0.1%，延續第 9 個交易日走升。

2 年期美債殖利率上升 1 個基點至 4.93%，10 年期美債殖利率下降 5 個基點至 4.52%。

政經方面，聯準會幾位鷹派成員的謹慎言論抑制利率已觸頂的樂觀情緒，削弱了股市上漲的動力，但根據 CME FedWatch 工具， 90% 的交易員堅持今年不會升息，25% 的交易員預計 3 月會降息。

聯準會的研究和統計部門 (R&S) 週三慶祝成立 100 周年，聯準會主席鮑爾到場致詞，但沒有提供有關未來貨幣政策的線索，他將於週四在小組會議上再發表談話。

美國財政部發售 400 億美元的 10 年期公債，得標利率達 4.519%，上月的得標利率為 4.610%，創 2007 年來新高，本次明顯回落，仍創 2007 年來次高，本次美債標售顯得表現平平，海外需求成為亮點。

美股週三 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 40.33 點，或 0.12%，收 34,112.27 點。

那斯達克指數上漲 10.56 點，或 0.08%，收 13,650.41 點。

標普 500 指數上漲 4.4 點，或 0.1%，收 4,382.78 點。

費城半導體指數上漲 1.21 點，或 0.03%，收 3,472.67 點。

NYSE FANG + 指數上漲 36.85 點，或 0.47%，收 7,854.02 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，資訊科技和房地產領漲，能源股再度收黑墊底。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收高。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.66%；Meta (META-US) 上漲 0.30%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.59%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.44%。

道瓊成分股漲跌不一。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.19%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.39%；安進 (AMGN-US) 漲 0.79%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.49%。

費半成分股互有消長。高通 (QCOM-US) 跌 0.55%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.35%；美光 (MU-US) 跌 0.71%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.76%；AMD (AMD-US) 漲 0.12%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.93%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.44%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.41%。

企業新聞

由於不如預期的業績表現，美國散戶股票交易平台 Robinhood (HOOD-US) 暴跌 14.29% 至每股 8.36 美元。Robinhood 平台用戶減少導致交易活動減少，Robinhood 第三季營收達 4.67 億美元，年增 29%，遜於市場預期。

高盛表示，鑑於假日旺季時期，Robinhood 預計 11 月和 12 月的交易活動將會減弱，將 Robinhood 的目標價從先前的每股 11 美元下調至每股 10 美元。

電子商務平台 eBay (EBAY-US) 下滑 2.01% 至每股 39.95 美元，eBay 第三季財報超出華爾街預期，但預計關鍵假日旺季銷售額將低於預期。

遊戲廠商巨頭 Take-Two (TTWO-US) 收紅 5.21% 至每股 143.47 美元。Take-Two 旗下擁有 Rockstar 和 2K Games 電玩品牌，Rockstar 週三確認將於 12 月初公布《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto) 系列下一款作品的首支宣傳影片，讓全球玩家振奮不已。

iRobot (IRBT-US) 下跌 4.28% 至每股 30.16 美元，隨著美國聯邦貿易委員會 (FTC) 安排閉門會議，投資人擔憂亞馬遜收購 iRobot 恐遭遇阻礙。

Lucid Motors (LCID-US) 重挫 8.14% 至每股 3.95 美元。Lucid 預計今年全年將生產 8000-8500 輛汽車，低於此前的預測的逾 1 萬輛。

華爾街分析

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「市場正開始為聯準會採取觀望態度做好準備，我們可能會實現軟著陸。過去幾個月股市確實賣超，現在終於看到了一點反彈。」

eToro 美國投資分析師 Callie Cox 點評：「投資人並沒有點讚每檔股票，他們確實在關注基本面，並試圖了解在高利率環境下什麼有利、什麼不利。」

嘉信理財投資策略師 Liz Ann Sonders 表示：「很難看到聯準會在明年上半年採取實際降息措施。通膨並未達到聯準會的目標，勞動力市場雖然十月份疲軟，但並未顯著惡化。經濟似乎仍有一定的牽引力。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主