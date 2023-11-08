央行楊金龍：綠色債券納入外匯存底考量

中央銀行總裁楊金龍將於明 (9) 日赴立院報告，在今日出爐的書面報告中，楊金龍指出，研析國際金融情勢，並確保安全性、流動性和收益性原則下，會適時調整外匯存底投資組合，並將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。

楊金龍將赴立院進行 113 年度業務計畫和營業預算報告。

央行 113 年度預算營業總收入為 4125 億 1106 萬元，較上年度預算數增加 577 億 8150 萬元，增加率為 16.29%；而營業總支出為 2372 億 560 萬元，較上年度預算數增加 430 億 3114 萬元，增加率為 22.16%。

在營業總收入和總支出軋抵後，113 年度預算盈餘為 1753 億 546 萬元，除提存法定等公積 350 億 7840 萬元外，餘數連同以前年度累積盈餘 598 億元共計 2000 億 2706 萬元，悉數繳交國庫官息紅利。

不過，楊金龍強調，央行以穩定物價和促進金融穩定為主要營運目標，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性，例如，外幣資產運用收益為本行營業收入主要來源，影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率和匯率，均非央行能完全掌握。

另一方面，央行營業支出受央行沖銷性措施和國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性，此為各國央行面臨的問題。

今年以來至 10 月 31 日，央行營業總收入為 4718 億 4346 萬元，營業總支出為 2972 億 8602 萬元，收支相抵後，盈餘為 1745 億 5744 萬元。