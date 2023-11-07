澳洲央行恢復升息 稱通膨下降速度比預期慢

澳洲央行 (RBA) 周二 (7 日) 如預期升息 1 碼，坦承抑制通膨的進展比原先預期還要緩慢，並重申讓通膨回到目標水平的決心。

一如多數經濟學家預期，澳洲央行將官方現金利率自 4.10% 上調至 4.35%，這是在新任總裁 Michele Bullock 上任後，澳洲央行貨幣政策首次出現變化。

Bullock 在會後聲明表示：「是否需要進一步收緊政策，取決於經濟數據和持續的風險評估，將密切關注全球經濟發展、國內需求趨勢、通膨和勞動力市場前景，董事會仍致力於讓通膨回到目標水平，並採取必要措施以實現目標。」

央行發布利率決議後，澳幣仍貶 0.4% 至 0.6462 美元，澳洲大盤 ASX 200 指數跌 0.2%。

澳洲央行自 2022 年初以來累計升息 400 個基點，但 5 月迄今利率一直維持在 4.1% 不變，此舉主要是為了衡量升息對澳洲經濟的影響，部分則是因為通膨已自高點回落。

不過，隨著上季通膨再度回升，澳洲央行可能被迫進一步升息，以便讓物價降溫。

Bullock 表示：「澳洲的通膨已過了高峰，但依然過高，而且比過去幾個月所預期還要更持久。雖然我們預估消費者物價指數 (CPI) 將持續下滑，但進展似乎比原先預期更緩慢。」

Bullock 表示，目前預估 2024 年底通膨率將落在 3.5% 左右，到了 2025 年底將維持在 2%-3% 的目標區間上緣。澳洲央行此前預期，通膨將在 2025 年中期降至目標範圍內。

Bullock 並表示，事實證明澳洲經濟比原先預期更穩健，但成長率仍將低於趨勢水平，未來幾個月失業率預料升至 4.25%。