三因素影響 外資估聯詠明年毛利率有壓

外資今 (8) 日出具報告指出，聯詠 (3034-TW) 第四季展望低於預期，且儘管明年營收持續成長，但受存貨跌價回沖利益減少、同業競爭越趨激烈以及晶圓代工成本降幅有限影響，毛利率恐再較今年下滑，估約 40.5%，對其維持中立看法。

外資預估，以聯詠第四季營收財測的中位數推算，季減幅約 8%，高於市場預期的季減幅 2-3%，主要受電視市場需求放緩，導致 SoC 需求較弱，且因考量 TDDI 營收比重提升、產品組合改變，也影響整體毛利率表現。

展望明年，外資看好，聯詠在智慧型手機 OLED、電視 SoC、筆電、汽車與 ASIC 業務成長下，營收估較今年再增 6.5%、達 1175 億元，為歷史次高，但毛利率可能持續受壓，預計從今年的 41.6%，下降至 40.5%。

外資補充，由於聯詠明年的存貨跌價回沖利益減少，且隨著越來越多的競爭對手進入 TDDI 和 OLED 驅動 IC 市場，將持續面臨價格壓力，尤其是來自中國同業的競爭，此外，聯詠晶圓廠夥伴明年代工價格降幅有限，也限縮聯詠毛利率。

外資估，聯詠今年營收約 1103.59 億元，年增 0.4%，毛利率 41.6%，營益率 24%，每股稅後純益 38.51 元，明年營收則小增 6.5% 至 1175.5 億元，毛利率 40.8%，營益率 24.1%，每股稅後純益 39.18 元。