〈台股盤前〉價量背離之際 中小股輪動維繫多頭火種

隨著美債殖利率下滑，美股處偏多整理，台股在昨日收復半年線位置後，可望持續由多頭主導維持偏多走勢，惟有待成交量能放大，法人認為，價量未能同步增溫之際，個股間的分歧走勢仍是主流。

三大法人昨日在集中市場買超 34.51 億元，呈現連 4 買，其中，外資買超 17.9 億元，自營商買超 3.58 億元，均呈連 4 買，投信買超 13.03 億元，為連 14 買，不過，大盤成交量能大減至 2163.93 億元，創 5 月中旬以來單日交易量低點，顯示觀望氣氛濃厚。

美股四大指數連袂漲，道瓊指數上漲 56.74 點，或 0.17%，收 34152.6 點；那斯達克指數上漲 121.08 點，或 0.9%，收 13639.86 點；標普 500 指數上漲 12.4 點，或 0.28%，收 4378.38 點；費城半導體指數上漲 26.57 點，或 0.77%，收 3471.46 點。

而台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR(TSM-US) 下跌 0.21%，日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.25%，僅聯電 ADR(UMC-US) 上漲 0.26%。

消息面上，金管會公布公布 10 月外資淨匯出 10.16 億美元，是連續第 4 個月淨匯出，累計達 148.05 億美元，約新台幣 4800 億元。

英特爾執行長基辛格指出，AI PC 是產業重要轉捩點，攜手華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 展示最新應用，希望透過與台灣供應鏈夥伴合作開發最新技術，目標 2 年內 AI PC 出貨 1 億台。

緯穎 (6669-TW) 召開法說會時指出，觀察到第三季和前三季 AI 伺服器營收占比皆超過 10%，樂觀看第四季和明年，又以 AI 伺服器成長幅度最大。

隨著全球客運復甦，長榮航 (2618-TW) 前三季獲利創同期新高紀錄達 163.67 億元，年增率 156.6%，每股純益 3.05 元。

台塑四寶 10 月營收全數轉弱、呈年月雙減，對第四季展望也不同調，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 相對樂觀，台塑 (1301-TW) 預料會微幅衰退，台塑化 (6505-TW) 則認為因油價上檔有壓，會區間震盪。

元大投顧分析，就加權指數技術面來看，指數雖站上所有均線之上，但仍處在 7 月 31 日高點 17463 點以來的下降軌道中，近 5 個交易日的急彈，不僅與 10 日均線乖離過大，又來到軌道的上緣反壓，在權值股表現空間有限之際，短線走勢將以中小型股類股輪動的可能性居高。

須留意近日聯準會已有部份理事釋出鷹派言論，台北時間今晚 10 點、11 月 10 日凌晨 3 點聯準會鮑爾對外的談話，動見觀瞻。