古根漢：聯準會明年將轉向降息 使債券更具吸引力

古根漢投資公司 (Guggenheim Investments) 認為，投資人應該忽視先前債券市場的慘痛教訓，並為聯準會轉向降息做好準備。

雖然古根漢團隊預計，聯準會將在接下來的幾次會議上，將政策利率維持在 22 年高點 5.25% 至 5.5% 不變，但他們也認為，美國可能在 2024 年上半年出現經濟衰退。

古根漢美國經濟學家 Matt Bush 在周一發布的客戶播客中表示，這種背景可能會引發聯準會迅速轉向降息，最終明年降息約 150 個基點，並在 2025 年降息更多。

Bush 說：「我們預計，這將是一場經濟衰退，儘管是溫和的衰退，促使他們將聯邦基金利率降至 3% 以下，並暫停資產負債表縮減。」

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周表示，近期長期國債殖利率的大幅上漲，可能在一定程度上幫助聯準會對抗通膨，這引發人們對本周期可能無需進一步升息的猜想。

然而，10 年期美債殖利率在上周由 5% 峰值大跌後，卻在周一反彈，表明投資者及聯準會都心存謹慎。

在這樣的背景下，古根漢青睞回報率約為 6% 的機構抵押貸款支持證券、回報率約為 8% 至 9% 的 A 級債券以及回報率約為 9% 的 BB 級債券，這些都是信貸市場中較高等級的資產。

古根海姆總回報團隊的投資組合經理 Adam Bloch 表示，現在不是冒險押寶低品質債券的時候，他補充說，他們在大部分投資中都保留了 20%-30% 的「庫存彈藥」，以應對未來可能的壓力。

母公司 Guggenheim Partners 擁有約 2180 億美元的資產，涵蓋固定收益、股票和另類策略。