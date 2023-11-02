美國長債標售金額低於市場預期 為何鼓舞美債、美股？

美國財政部周三 (1 日) 宣布，下季再融資操作的長期公債發行規模共 1120 億美元，略低於華爾街預期，令人期待債券供給持續大增的情況即將告終，成為激勵當天美國股債市上漲的因素。



根據聲明，財政部下周將透過每季再融資操作，標售 1120 億美元長期公債，包含 3 年期、10 年期和 30 年期美國公債。這雖然比 8 月宣布的金額增加 90 億美元，但低於多家大型交易商原本預估的 1140 億美元。

財政部預期擴大標售還會再持續一季，而非許多交易員原本擔心的連增數季——例如，摩根大通就預測明年 2 月和 5 月都會增加。此消息進一步激勵公債行情。

美國公債價格周三大漲，長債漲勢尤其明顯，與價格走勢相反的殖利率滑落，10 年期和 30 年期殖利率都下降約 12 個基點，美股三大指數上揚，終場漲幅介於 0.7% 到 1.6%。

財政部的再融資操作過往不太引人注目，但自 8 月宣布標售計畫後，美債殖利率節節攀升，10 年期殖利率累計躍升超過 75 個基點、一度升破 5% 並觸及 16 年新高。儘管財長葉倫駁斥殖利率上升和政府借貸增加有關，但市場參與者卻對美國不斷增加的財政赤字愈來愈擔憂。

CreditSights 資深固定收益策略師 Zachary Griffiths 說：「財政部的前瞻指引內容，和長天期債券發行的增幅縮小，都讓市場稍微鬆一口氣。過去幾個月以來對利率可能升不停的擔憂，在此獲得緩解。」

BMO 資本市場利率策略師 Ben Jeffery 表示，雖然財政部預估標售金額還會再擴大一次，但他認為，接下來可能偏向較斟酌的做法。

財政部官員周三解釋，發債增幅較小，和美債殖利率罕見上升、以及「期限溢價」(term premium，投資人持有長期債券要求的額外補償) 有關。官員還說，本月標售 30 年期公債時，看見「需求減緩的初步跡象」。

花旗集團策略師 Jason Williams 說：「相對於 8 月預測的增幅，財政部大轉彎，可能是因為擔心長債端的期限溢價擴大。我們如今預測 2 月的再融資操作只會有和這次相似的增幅。除非財政部再次改變心意，否則這可能會是本周期最後一次擴大。」

巴隆周刊 (Barron’s) 指出，最近幾個月以來，股市和債券殖利率都呈現反向走勢，當殖利率上升、股市就下挫。最新公布的長債發行規模縮小，終於促使殖利率下滑，也激勵股市和風險資產上揚。至於此情況是否能延續，還有待觀察。