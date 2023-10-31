〈美股早盤〉美Q3聘僱成本加速上升 通膨退燒困難 主要指數走低

美國公布最新就業數據顯示，美國第三季聘僱成本指數意外加速成長，加劇市場擔憂強勁的就業市場可能讓通膨保持在聯準會 (Fed) 的目標上方，美股主要指數周二 (31 日) 走低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.9%。

市場上一些最戲劇性的變動來自日本，此前日本銀行 (日本央行、BOJ) 僅對其政策設置進行微幅調整，令一些原本期待更多調整的市場人士感到失望。日元兌美元匯率跌破 150 日元，兌歐元匯率跌至 15 年來的最低點。

日銀的轉變受到投資人的密切留意，因為自 2016 年引入殖利率曲線控制 (YCC) 政策以來，日銀對債市進行嚴格控制。該行表示，將採取更靈活的方式控制 10 年期公債的殖利率，這意味著此前承諾以 1% 的利率進行每日債券購買操作的轉變。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示：「這是日本官員關心日元貶值速度還是具體水準的首個關鍵考驗。「對他們來說，值得慶幸的是，較低的公債殖利率延後解決問題的緊迫性，但聯準會 (Fed) 鮑爾主席本周發表的任何意外的鷹派言論，或者更大規模的長期公債發行，都可能迫使他們儘快解決這個問題。」

經濟數據方面，美國勞工統計局周二公布最新數據顯示，第三季聘僱成本指數 (ECI) 季增 1.1%，高於市場預期和前值的 1%。就業成本意外加速成長，透露出美國就業市場強勁，進而可能讓通膨保持在 Fed 的目標水準之上。

其他市場方面，歐盟統計局 (Eurostat) 周二公布最新數據顯示，歐元區第三季國內生產毛額 (GDP) 在歐洲央行史無前例的升息舉措後出現萎縮，另外該區整體通膨率則降至近兩年來新低。

分析認為，在利率上升、外部需求放緩以及能源價格衝擊影響揮之不去的重壓下，歐元區經濟正在小幅萎縮，但尚未跌落懸崖。另外，最新通膨數據顯示，整體通膨率明顯降溫，更廣泛的成本壓力正在減弱，歐洲央行 (ECB) 今年再次升息的可能性現在非常低。

截至台北時間周二（31 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 1.09%，至每股 168.43 美元

蘋果周二正式發布 M3、M3 Pro、M3 Max 晶片。該公司財報將於本周四美股盤後公布，摩根士丹利、晨星等多個華爾街投行開始更新蘋果的目標價。摩根士丹利將蘋果目標價從每股 215 美元下調至美股 210 美元，預估此次業績將符合預期，不過由於 iPhone 供應不足和美元走強可能導致未來一個季度的業績略遜於季節性趨勢。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.17%，至每股 195.05 美元

特斯拉的主要電池供應商 Panasonic 在本周一發布的財報中表示，第三季其電池產量大幅削減 60%，也因此將其電池部門的全年獲利預期下調 15%，原因是特斯拉高檔電動汽車的銷售低於預期。這一消息也引發了市場對第四季電動車需求的擔憂。

Stellantis(STLA-US) 早盤上漲 1.92%，至每股 18.34 美元

受惠於穩定的定價、不斷改善的供應鏈以及對 Jeep Avenger 純電 SUV 等車型的強勁需求，Stellantis 第三季營收超預期。財報顯示，該公司第三季營收增至 451 億歐元 (合 478 億美元)，超過了分析師預期的 433 億歐元。

今日關鍵經濟數據：

美國第三季聘僱成本指數季增率報 1.1%，預期 1.0%，前值 1.0%

美國 8 月 FHFA 房價指數月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.8%

美國 8 月 FHFA 房價指數年增率報 5.6%，前值 4.6%

美國 10 月經濟評議會消費者信心指數預期 100.0，前值 103.0

華爾街分析：

高盛指出，以巴衝突以及美國最近空襲敘利亞等地緣緊張局勢將使美國國會不太可能允許政府關門，因為關門會影響軍方；此外，經過數周內鬥後，強生 (Mike Johnson) 當選眾議院議長，也降低政府關門的可能性。不過明年初仍有可能關門。

富國銀行表示，抵押貸款利率維持在高位的時間越長，借貸成本就會越高，這可能會使房地產市場陷入衰退。儘管經濟學家、分析人士和其他專家在今年和去年無數次地呼籲經濟衰退，但美國經濟整體上顯示出了顯著的彈性。另一方面，房地產市場則是另一番景象。