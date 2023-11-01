輝達丟中國50億美元大單 盤中股價一度挫近5%

人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達周二 (31 日) 盤中股價一度挫近 5%，至近 5 個月來新低，此前《華爾街日報》(WSJ)援引知情人士消息報導，為遵守美國政府的新限制，輝達可能被迫取消高達 50 億美元的對中國晶片訂單。

據《華爾街日報》報導，輝達上周被告知，計劃於明年交付給阿里巴巴 (BABA-US)、抖音母公司字節跳動和百度(BIDU-US) 等中國主要科技公司的 AI 晶片訂單，受美國商務部宣布的最新出口限制。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 盤中股價跌幅收窄至 2.45%，每股暫報 401.54 美元，稍早一度跌近 5%，創下今年 6 月以來新低。該股一直是那斯達克指數上漲的主要推動力之一，目前其價格已較 8 月 31 日創下的每股 493.55 美元的歷史新高下跌近 20%。

Plumb Funds 執行長兼首席投組經理 Tom Plumb 表示，雖然輝達曾表示美國新限制這不會產生短期影響，而是更長遠的影響，但仍預估第四季業績表現將相當強勁。目前是很好的長期續抱時機，但由於市場波動，現在並未增加任何新倉位，強調這檔股票正被超賣。輝達股票是該基金是其最大的持股之一。

輝達發言人表示，公司先進晶片的需求「非常高」，這種晶片通常需要很長時間才能製造出來，目前正在努力將訂單分配給美國和其他地區的「廣泛客戶」。該名發言人再次強調：「這些新的出口管制在短期內不會產生有意義的影響」。

拜登政府在 10 月初對輝達等公司設計的大批 AI 晶片施加新的向中國出口限制，此舉旨在阻止北京獲得美國的頂尖半導體技術，以增強其軍事實力。新規定已於 11 月生效，其中包括對伊朗和俄羅斯等國的出口管制。

紐約 Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 表示：「我認為輝達的定價是完美的，當你的股票本益比為 20 倍和 40 倍時，任何下跌都可能產生重大影響。」