「股神」巴菲特再減持比亞迪股票 持股降至7.98%

香港聯交所周二 (31 日) 公布文件顯示，「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 上周三 (25 日) 再減持比亞迪 (1211-HK)H 股 82.05 萬股，平均價 245.86 港幣，套現 2.01 億港幣，持股量由 8.05% 降至 7.98%，即 8,761.31 萬股。

根據香港經濟日報報導，由於本次巴菲特減持後的持股比跌破 8%，才觸發披露條件。另外也是港交所第 13 次披露巴菲特減持比亞迪 H 股，今年截至目前，香港聯交所公告巴菲特共 7 次減持比亞迪 H 股。

香港經濟日報指出，上一次聯交所披露巴菲特減持是在 6 月中旬，當時波克夏出售後的比亞迪持股仍達到 9,860.31 萬股，意味巴菲特在近 4 個月內，繼續減持 1,099 萬股，但較上半年每一至兩個月即出脫 1% 左右的持股，速度明顯減慢。以 6 月 20 日至 10 月 25 日比亞迪 H 股平均收盤價 249.47 港幣計算，期間巴菲特減持套現約 27.42 億港幣。

儘管減持比亞迪股票，巴菲特與搭檔蒙格 (Charles TMunger) 對比亞迪仍有極高評價，蒙格今年演講也提及比亞迪是至今最愛的股票，且相較於美國特斯拉 (TSLA-US) 更看好比亞迪發展。