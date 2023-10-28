馬拉松式談判終有結果？ 傳通用接近與UAW將達成協議

美媒 CNBC 周五 (28 日) 援引知情人士消息報導，美國汽車工人聯合會 (UAW) 和通用汽車之間的勞資談判將於美國時間周五中午重新召開，此前雙方展開馬拉松式的談判。據悉，此次談判是基於 UAW 本周三與福特 (F-US) 達成的初步協議，有望替罷工畫下句點。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中股價下跌 2.64%，每股暫報 27.80 美元。

知情人士透露，通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 和 UAW 主席范恩 (Shawn Fain) 都參與先前馬拉松式的談判，不過是透過線上方式進行。

報導指出，范恩試圖同時和通用與 Stellantis(STLA-US) 進行談判，這兩家公司與 UAW 的會談相隔大約 30 分鐘。據悉，包括 Stellantis 北美營運長 Mark Stewart 也參與了這場馬拉松式的談判，而且同樣也傳出好消息，有望與 UAW 達成協議，但目前仍不清楚雙方何時會再次展開談判。

通用汽車、UAW 和 Stellantis 發言人拒絕對談判細節置評，知情人士說雙方談判仍不穩定，可能會發生變化。

UAW 在與福特汽車達成初步協定後召回罷工的工人。據了解，福特的協議包括在合約期限內加薪 25%，其中包括 11% 的初始加薪，加薪和福利累計將最高薪資提高到每小時 40 美元以上，其中起薪提高 68%，達到每小時 28 美元以上。

另外福特還允諾恢復對生活成本的調整，將獲得最高薪資的 8 年之路減少到 3 年，並允許工人在工廠關閉時罷工的權利，以及其他顯著提高的福利。

報導指出，罷工給通用、福特和 Stellantis 造成了數十億美元的生產損失。福特汽車本周二表示，工會的罷工已經給公司造成了 13 億美元的損失，如果該協議得到工會成員的批准，每輛汽車的勞動力成本將增加約 850 至 900 美元。

目前尚不清楚勞工協議將使這些公司的勞動力成本增加多少，這些公司表示，屈服於工會的所有要求將影響其競爭力，甚至長期生存能力。

德銀近期預估，在新合約期限內，福特的總成本將增加 62 億美元、通用汽車為 72 億美元、Stellantis 則是 64 億美元。