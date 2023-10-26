〈財報〉Mobileye下修全年營收預期 因汽車製造商需求放緩

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 周四 (26 日) 美股盤前公布亮麗第三季財報，營收、獲利均優於市場預期，不過卻下調年度營收預期的上限，表明電動車生產放緩可能會影響對其駕駛輔助技術的需求。

截稿前，Mobileye(MBLY-US) 周四盤前股價上漲 1.18%，美股暫報 34.36 美元。

這家總部位於以色列的公司估今年全年營收介在 20.7 億至 20.9 億美元之間，此前預估為 20.7 億美元至 21.1 億美元。

根據財報，Mobileye 第三季每股獲利報 0.22 美元、營收報 5.3 億美元，均優於華爾街分析師預估的 0.17 美元與 5.28 億美元。

特斯拉 (TSLA-US)、通用 (GM-US) 和福特 (F-US) 等汽車製造商在擴大電動汽車產能方面變得謹慎起來，因為借貸成本上升和經濟不確定性增加可能導致需求放緩。

而這反過來可能會傷到 Mobileye，它是 Polestar(PSNYW-US) 等電動汽車製造商的供應商。

Mobileye 的客戶還包括福斯汽車 (Volkswagen) 和保時捷 (Porsche) 等知名汽車製造商。根據 LSEG 的數據，Mobileye 第三季營收為 5.3 億美元，分析師的平均預估為 5.278 億美元。