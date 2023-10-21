台積電法說、鴻海科技日、鮑爾演說 本周大事回顧

台積電本周召開法說會，並公布第四季展望，中位數估季增 11%，優於市場預期，鴻海科技日周三登場，輝達執行長黃仁勳也現身站台，宣布下世代 AI 與機器人合作計畫，聯準會主席鮑爾本周也釋出最新利率看法，以下為本周大事回顧：

〈台積電法說〉AI 熱 3 奈米動能強 Q4 營收估季增 11% 優預期

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四召開法說，台積電指出，由於 AI 需求強勁，推升 3 奈米量產動能，預估第四季營收將達 188-196 億美元，以中間值估約季增 11.1%，優於市場預期，但也因 3 奈米量產影響，毛利率中位數估下滑至 52.5%。

〈鴻海科技日〉黃仁勳、劉揚偉共同開場 宣布合作下世代 AI 與機器人生產系統

鴻海 (2317-TW) 科技日 (HHTD23) 周三登場，鴻海董事長劉揚偉與輝達 (NVIDIA) 創辦人暨執行長黃仁勳共同開場，並透露，雙方將合作開發下世代人工智慧 (AI) 與機器人生產系統。

鮑爾演說開綠燈？10 年期美債殖利率觸及 5%、2007 年迄今首見

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (19 日) 暗示 11 月不升息，但如果看到更多經濟成長強韌的證據，不排除之後再度升息，這番話強化投資人對 11 月不升息的預期、同時加碼押注高利率將持續更長時間。10 年期美債殖利率應聲飛越 5% 重要里程碑，為 16 年來首見。

〈外銷訂單〉AI 需求挹注 + 低基期 經濟部預估最快 11 月轉正

經濟部統計處公布台灣 9 月外銷訂單，訂單金額 514 億美元、年減 15.6%，連 13 黑，但統計處樂觀預期，在 AI 需求挹注、去庫存化及低基期等因素帶動下，預估最快 11 月外銷訂單有望轉正。

統計指出，資訊通信產品 9 月訂單金額 164.5 億美元，較去年同期減 19.2%，主因受全球通膨及升息影響，終端需求不振，使得筆電、手機、網通產品等接單減少，但伺服器及顯示卡接單成長，抵銷部分減幅。

〈瑞昱法說〉明年 PC 有兩大換機動能 車用再迎第二波成長

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 周五召開法說會，發言人黃依瑋表示，微軟已宣布將在 2025 年終止支援 Win10，加上疫情間購買的筆電也進入更新週期，將是明年 PC 換機潮兩大動能，另外在車用領域，預期未來 2-5 年包括 Wi-Fi 7、Audio DSP 等都會陸續導入汽車中，是第二波車用業績成長動能。