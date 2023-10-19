〈台積電法說〉AI熱3奈米動能強 Q4營收估季增11%優預期

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (19) 日召開法說，台積電指出，由於 AI 需求強勁，推升 3 奈米量產動能，預估第四季營收將達 188-196 億美元，以中間值估約季增 11.1%，優於市場預期，但也因 3 奈米量產影響，毛利率中位數估下滑至 52.5%。

台積電預估，第四季營收將達 188-196 億美元，以中間值估約季增 11.1%，以 1 美元兌換新台幣 32 元計算，營收估達 6016-6262 億元，毛利率估 51.5-53.5%，營益率 39.5-41.5%，雙率均較第三季下滑。

財務長黃仁昭指出，第四季毛利率下滑，主要因 3 奈米量產產能拉升，稀釋利潤；台積電上季法說就曾預估，隨著 3 奈米持續大量投產，將稀釋第四季毛利率約 3-4 個百分點。

總裁魏哲家表示，第四季客戶 AI 需求持續強勁，推升 3 奈米量產動能，另一方面，由於總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，及終端市場整體需求疲弱，客戶持續控管庫存，庫存調整將延續至第四季。

不過，魏哲家也說，已看到需求好轉的跡象，包括 PC、手機客戶需求趨於穩定，預期明年半導體產業庫存將來到更健康、更低水準，目前產業庫存已接近谷底，但因總體經濟情勢持續疲軟，現在談需求是否會急劇反彈還太早。

黃仁昭並說，將持續降低成本，撇除無法控制的新台幣匯率因素，仍預期長期毛利率達 53% 以上是可實現的。