〈熱門股〉基亞新藥二期數據報捷 周漲28.6%創一年新高

基亞 (3176-TW) 受惠與日本 Oncolys 共同開發治療局部晚期食道癌的溶瘤病毒新藥 OBP-301，其二期臨床數據達標，吸引買盤湧入，帶量上攻，周五 (20 日) 強勢收在漲停價 42.45 元，周漲 28.6%，創一年來新高。

基亞與 Oncolys 於 2007 年開始宣布雙方合作，2008 年開發局部晚期食道癌新藥 OBP-301，由基亞專攻肝癌臨床，Oncolys 則專注於食道癌、胃癌和黑色素細胞癌等領域，隨著該新藥二期臨床數據達標，Oncolys 將以快速通關方式於明年下半年申請日本藥證，基亞享有三分之一的分潤權利。

此二期臨床試驗共召募 37 名無法接受根治性切除或放化療的局部晚期食道癌患者，在 6 周的放射治療期間，透過內視鏡將 OBP-301 注射到患部三次；試驗數據經中央內視鏡評委會評估，其主要療效指標 L-CR 率為 41.7％，高於試驗計畫書設定的 30.2％療效閥值。

另外，基亞與 Oncolys 共同開發的溶瘤病毒新藥 OBP-301，也將於美國康乃爾大學進行合併 ICI(免疫檢查點抑制劑) 第二期臨床試驗，計畫明年開始給藥，實驗對象為對 ICI 表現出抗藥性的胃癌和胃食道交界處癌症患者。