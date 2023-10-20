知名經濟學家：長期美債是風險最高的資產 黃金更安全

知名投資人及經濟學家 Peter Schiff 表達了對長期美國公債的擔憂，並建議投資人將黃金作為主要的安全資產。

Schiff 透過推文分享了他的觀點，他表示：「目前風險最高的金融資產之一是長期美國公債。但在過去的幾 10 年裡，它們一直是首選的避險資產。 如今投資人需要一種新的避險資產，而唯一剩下的就是黃金。」

他日前就曾表示，債券殖利率、石油和黃金似乎都將持續走高，這樣的厄運三重奏是對投資人的一個警告，就是通膨已經根深蒂固。

他進一步警告，美元可能是下一個跌落的，美股則可能是最後反應的。「也許黃金投資人終於意識到，雖然高的通膨對債券不利，但對黃金卻非常有利。」

Ned Davis Research 首席全球投資策略師 Tim Hayes 先前也說，投資人應密切關注黃金，因為隨著避險需求開始重新顯現，金價可能正處於轉變的風口浪尖。根據他的模型，在經歷先前的低點後，黃金市場的悲觀情緒已經達到了全年最高水準。同時，市場情緒已經消化了許多對黃金不利的消息。

Hayes 說，隨著經濟和地緣政治不確定性不斷增加，美國不斷增長的債務和赤字，都是黃金投資人所關注的。

Livermore Partners 創辦人 David Neuhauser 看好金價在 2024 年底達到 2500 美元。他預期，經濟衰退勢頭將在明年開始增強，屆時黃金有機會再創高。Neuhauser 預期，隨著通膨回落到 3%-5%，全球經濟將在未來幾年陷入停滯性通膨。