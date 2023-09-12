專家：美經濟衰退無可避免 金價將在3年內觸及5,000美元

前摩根士丹利副總裁、Michael Lee Strategy 創辦人 Michael Lee 表示，儘管在美國聯準會 (Fed) 9 月貨幣政策會議前，黃金市場缺乏方向，但他預測金價將在 3 年內上漲，並觸及每盎司 5,000 美元。

金價走勢停滯有部分原因是美元走強和市場對利率的預期。但 Lee 表示，市場預測所依據的總經數據看起來可能有設計缺陷。

Lee 說道，對於美國許多地區的人來說，已經陷入了衰退。已經看到勞動力市場嚴重惡化，但報導中卻沒這樣的情況。

Lee 指出，美國經濟衰退無可避免，首先衝擊經濟的將是一波違約潮。「這波違約潮將導致我們陷入下一次衰退。我看到貸款變得更加緊縮，經濟中的資本受到限制，從而導致違約潮的開始。」

這樣的經濟後果將看起來更像 2001 年的經濟衰退，而不是 2008 年的衰退。隨著勞動力市場開始惡化，支出下降，導致更多違約，直到 Fed 最終降息。

金價目前仍低於每盎司 2,000 美元的關鍵心理水準，但 Lee 表示，有鑑於經濟衰退，金價必然會大幅上漲。如果我們再發生一次重大事件，那麼金價將迅速突破 2,000 美元，並開始上升。

Livermore Partners 創辦人 David Neuhauser 也看好金價在 2024 年底達到 2500 美元。他預期，經濟衰退勢頭將在明年開始增強，屆時黃金有機會再創高。Neuhauser 預期，隨著通膨回落到 3%-5%，全球經濟將在未來幾年陷入停滯性通膨 (Stagflation)。

Wheaton Precious Metals 執行長 Randy Smallwood 也對於金價在幾年之內達到 2500 美元感到非常有信心，認為任何類型的衰退都對黃金有利，他也提到中國和美國經濟的疲軟狀況。