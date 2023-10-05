不搶金了？金價連續第八個交易日走低

黃金期貨周三 （4 日） 連續第八個交易日下跌，美國聯準會（Fed）可能長時間維持高利率，導致美國公債殖利率保持在高點，並打壓貴金屬行情。

紐約黃金期貨周三收盤跌 0.4%，報每盎司 1,834.80 美元，本周來下跌 2.6%。黃金現貨跌 0.1%，報每盎司 1,821.20 美元，本周來走低 1.5%。

在中國黃金零售市場方面，據《21 世紀經濟報導》報導，菜百首飾銷售人員說：「目前千足金飾品價格為（人民幣）580 元 / 克，而 9 月 20 日左右賣到了 610 元 / 克以上。」

中國黃金銷售人員表示：「飾品金價格為 522 元 / 克，投資金條為 456 元 / 克。我們的價格算比較低的，國慶期間一直會保持這個價。」

該銷售人員並說：「前幾天金價跌了很多，半個月前千足金飾品最高的時候，賣到將近 590 元 / 克。之後會不會再跌，現在還不確定。」

近期金價回落較多，波動較大，有投資需求的消費者，仍處於觀望狀態。

有關近期金價明顯調整的原因，分析師表示，從歷史來看，黃金走勢與美債殖利率呈負相關關係。此前金價大漲，原因是 Fed 升息預期下降，但現在美國經濟數據較強，美元指數反彈，Fed 近期也釋出維持高利率的信號，美債殖利率攀升，讓不少投資人選擇賣掉黃金，改投資美國公債。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「如果 Fed 繼續把利率維持在這個水準，黃金將持續承受壓力，我甚至認為，如果黃金跌破了 1,800 美元，會進一步下探 1,750 美元。」

興業研究宏觀團隊近日也表示，第 4 季美元指數和美國公債殖利率仍可能繼續上行，倫敦金價可能會繼續承壓。

芝商所 FedWatch 工具顯示，市場押注今年 Fed 官員再度升息 1 碼的機率為 24%。

美國勞工部將周五公布的 9 月非農就業報告，是牽動 Fed 決策的關鍵之一，如果就業數據疲軟，就有希望帶動黃金漲勢。