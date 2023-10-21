〈貴金屬盤後〉中東局勢動盪 黃金本周勁揚2.7%一度突破2000美元

黃金期貨周五 (20 日) 繼續閃耀避險光芒，再度挑戰收盤站穩每盎司 2000 美元，反映投資人擔憂中東戰局，以及聯準會 (Fed) 對升息遲疑的看法。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 13.90 美元或 0.7%，報每盎司 1994.40 美元，盤中最高曾漲至 2009.20 美元，是 8 月 1 日以來盤中首度突破 2000 美元整數關卡。道瓊市場數據顯示，黃金自 7 月 31 日後，收盤就不曾站穩 2000 美元。

黃金期貨本周共上漲 52.90 美元或 2.7%，前一周則是大漲了 5.2%。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 1977.20 美元。

黃金現貨本周共上漲 2.4%，前一周曾大漲 5.4%。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「黃金上漲主要來自過去兩周針對中東地緣政治緊張尋求避險，而流入的資金。」

OANDA 分析師 Craig Erlam 表示，黃金的避險地位，最近幾年多次遭到質疑，但像現在的時刻就可以凸顯，在重大不確定性時期，交易員還是會尋找像黃金這種有歷史可循的資產。

Fed 主席鮑爾周四「略偏鴿派」的發言，打壓美元並導致美債殖利率回落，進而支撐黃金。黃金以美元計價且本身並不孳息，當美元貶值、殖利率走低，就能提高黃金相對於其他資產的吸引力。

10 年期美債殖利率周四一度攀升至 5.171%，創今年來第三高，不過周五回落到 4.901%。

投資人持續消化鮑爾談話。他周四在紐約經濟俱樂部發表 11 月會議緘默期前的最後一次公開演說中表示，通膨依然過高，單憑幾個月的良好數據，只能確定這是讓通膨回到 2% 的開始。

鮑爾還說，Fed 留意最近長天期美債殖利率上升，導致金融情勢收緊。

City Index 的 Razaqzada 說，問題主要仍和美債殖利率走向有關。「目前斷言殖利率觸頂還太早。如果只是在最近的水準盤整而已，代表持有黃金這種不孳息資產的機會成本仍然高昂。」

他也預測，如果中東局勢降溫，例如以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 (Hamas) 潛在的停火，黃金可能重挫，目前金價背後仍有很強的多頭動能支撐，交易員正在等待關鍵的反轉訊號。

在實體市場，印度的黃金交易員被迫承擔更大的折價，因為國內金價跳漲，挫傷了關鍵節慶到來以前的黃金需求。