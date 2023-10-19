調查：Fed將在更長時間維持利率不變 最快明年Q2降息

市場持續關注美國聯準會 (Fed) 政策動向，路透最新調查顯示，經濟學家普遍認為 Fed 將於 11 月 1 日維持關鍵利率不變，並且在降息時間可能比之前預期的要長，最快明年第二季才有望見到轉向。

在 10 月 13 日至 18 日的調查顯示，超過 80% 受訪經濟學家 (111 人中的 90 人) 預測，聯邦公開市場委員會將在 10 月 31 日至 11 月結束時將利率維持在 5.25%-5.50% 的範圍內，符合市場預期。如果實現，這將是 Fed 在當前週期中首見的連二次暫停。

另外，有 26 人預估今年將再次升息，與 Fed 上個月的「點陣圖」預測中位數相符。 只有 1 人預期剩下的兩次會議都會升息。

德意志銀行資深美國經濟學家 Brett Ryan 表示：「儘管近期 9 月就業和消費者物價指數 (CPI) 的意外上升表明進一步升息的風險更大，但我們的基本情況仍然是聯準會將維持當前利率不變，直到明年 6 月。」不過，如果數據繼續跑贏大盤，Fed 很可能恢復升息。

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 先前表示，Fed 當前旨在抑制通膨的升息週期已接近尾聲，Fed 可能希望在今年底再升息一次，然後會停下來「靜觀其變」。 一旦勞動市場開始進一步疲軟，Fed 將考慮在 2024 年下半年開始降息。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 近日在報告中表示，預期 Fed 將於明年第四季開始降息週期。他表示，Fed 似乎不再認為貨幣政策緊縮可能會拖累明年的經濟成長，削弱了支持降息的理由。這意味著通膨必須較先前預期的進一步下降，Fed 才可能降息。

富國銀行投資研究 (Wells Fargo Investment Institute) 全球固定收益策略主管 Brian Rehling 則認為， Fed 今年還會再升息 1 次，利率將比市場目前預期的還要更高，且持續時間更久。一旦經濟數據惡化，Fed 就會開始降息，但他認為確切時機很難判定。