美10月密大消費者信心指數初值跌至63 短期通膨預期創5個月新高

美國密西根大學周五 (13 日) 公布初步調查顯示，10 月短期通膨預期升至 5 個月來新高，而且消費者信心指數大幅下滑，單月降幅為去年 6 月以來最大，透露美國民眾對自己的財務狀況與信心的看法急遽惡化。

具體來看，密大 10 月消費者信心指數初值報 63.0，遠低於市場預期的 67.2，也遠不及 9 月終值 68.1，大幅下滑 5 個百分點，為去年 6 月以來最大單月跌幅。

美國 10 月密大消費者信心指數初值跌幅創去年 6 月以來最大。(圖：ZeroHedge)

另外，10 月現況指數初值降至 66.7，遠低市場預期的 70.4 與 9 月終值 71.4，創 5 個月來新低，而 10 月預期指數則從 9 月終值的 66.0 暴跌至 60.7，低於市場預期的 65.5，也寫下 5 個月低點。

至於備受矚目的通膨預期方面，調查顯示消費者對 1 年通膨預期從 9 月終值的 3.2% 飆升至 3.8%，遠超市場預期的 3.2%，寫 5 個月新高；5 年通膨預期升至 3%，高於市場預期的 2.8%，也超過 9 月終值的 3.2%，在過去 27 個月內有 25 個月保持在窄幅 2.9%-3.1% 區間內。

密大 10 月消費者 1 年通膨預期升至 3.8%，創 5 個月來新高。(圖：ZeroHedge)

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，消費者對通膨的擔憂在今年年初走穩後再次升溫，大約有 49% 的消費者表示，高物價正在侵蝕其生活水準，比例較 9 月時的 39% 大幅上升，與去年 7 月創下的歷史新高紀錄相當。

分析指出，美國各地的高生活成本繼續打擊消費者情緒。消費者上一次對自己當前的財務狀況如此悲觀是在去年 6 月，當時通膨率高達 9.1% 的 40 年高點。

10 月消費者對自己財務狀況看法悲觀的比例較 9 月大幅攀升。(圖：ZeroHedge)

其中美國家庭最擔心的是昂貴的食品和燃料價格，特別是薪資階級較低的受訪者信心下滑幅度更明顯。Joanne 表示，倘若這些擔憂持續成長下去，消費者的信心還會繼續惡化。