前CEO回鍋 Dollar General股價反彈

Dollar General (DG-US) 股價在周五 (13 日) 盤前上漲 8%。投資人和分析師對前執行長瓦索斯 Todd Vasos 重返最高職位，幫助該零售商擺脫客流量和獲利疲軟的局面信心十足。

這家一元連鎖店周四 (12 日) 盤後表示，瓦索斯將立即接任，接替上任不到一年的歐文 (Jeff Owen)。

Telsey Advisory Group 分析師費德曼 (Joe Feldman) 表示：「此舉明確顯示，投資人對公司未來的擔憂與日俱增，這些擔憂與業務戰略陰影、執行不力、獲利持續低於​​預期以及自歐文接手以來股價下跌 60% 有關。」

過去 4 季，Dollar General 的獲利均低於預期，由於需求轉向低利潤的食品和消費品、商店客流量下降、庫存萎縮和競爭，獲利率受到擠壓。

摩根大通分析師表示，在與瓦索斯的對話後，他將專注於提高商店庫存水準、整頓商店營運、重新調整勞力投資重點以及實施新的會計方法，以盡量減少庫存縮減。

瓦索斯曾在 2015 年 6 月至 2022 年 11 月期間擔任 Dollar General 的 CEO。

Evercore 分析師孟塔尼 (Michael Montani) 表示，這個意外任命是「困難但必要的一步」。並補充說瓦索斯的回歸將是重建投資人信任的關鍵。

話雖如此，部分分析師仍認為，瓦索斯的回任對 Dollar General 來說並不是靈丹妙藥。至少有 6 家券商下修該零售商股票的目標價，該公司也調降全年銷售額和獲利財測上限。

Dollar General 未來 12 個月的本益比為 12.88 倍，而競爭對手 Dollar Tree (DLTR-US) 為 15.83，加拿大 Dollarama 的本益比為 25.30。