鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.89元，預估目標價為85元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.73元下修至-1.89元，其中最高估值-1.19元，最低估值-2.26元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.19
|3.91
|7.07
|最低值
|-2.26
|-0.24
|4.41
|平均值
|-1.81
|1.86
|5.43
|中位數
|-1.89
|1.9
|5.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32,364,000
|65,315,000
|82,200,000
|最低值
|26,799,990
|39,269,750
|56,909,930
|平均值
|30,105,800
|51,008,740
|68,578,980
|中位數
|30,071,990
|50,084,000
|68,265,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。