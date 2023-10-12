〈台股盤前要聞〉金控獲利豐7家賺贏去年、聯發科Q3營收飛越財測 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。14 家金控 9 月獲利出爐，因股利高峰期已過，且工作天數較少，僅 2 家金控單月獲利逆勢較上月成長；聯發科受惠新台幣貶值幅度超乎預期，加上整體業務持穩，第三季營收近 1101 億元，不僅重返千億元大關，也飛越財測高標。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

14 家金控前三季賺近 3395 億元 有 7 家已賺贏去年全年

14 家金控 9 月獲利出爐，因為股利高峰期已過，且工作天數較少，僅 2 家金控單月獲利逆勢較上月成長。累計獲利來看，去 (2022) 年 9 月開始，防疫保單理賠開始侵蝕壓低去年基期，而今年擺脫此陰霾，14 家金控與去年同期相比，不但已在上個月累計獲利轉正成長 1.82%、且超越去年全年獲利。閱讀全文...

新台幣貶值加持 聯發科 Q3 營收 1101 億元 飛越財測高標

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (11) 日公告最新營收，受惠新台幣貶值幅度超乎預期，加上整體業務持穩，第三季營收近 1101 億元，不僅重返千億元大關，也飛越財測高標的 1089 億元。閱讀全文...

台塑四寶 Q3 共大賺 356 億元、季增逾 12 倍 台塑化轉盈登每股獲利王

台塑四寶昨 (11) 日公布自結第三季財報，受惠進入傳統需求旺季，加上原油價格上漲，推升產品行情，四寶稅後純益共達 356.82 億元，季增超過 12 倍，其中，台塑化除一舉扭轉上季頹勢，轉虧為盈外，每股更大賺 1.81 元，EPS 居四寶之冠。閱讀全文...

新品拉貨 + 低基期 我 9 月出口終結連 12 黑轉正

財政部昨 (11) 日公布台灣 9 月進出口統計，在新品拉貨及低基期效應下，單月出口值 388.1 億美元，年增 3.4%，不僅終止連 12 黑周期，年增幅亦優於財政部預期。閱讀全文...

國安基金已出脫 6 成持股 逾 60 億元收益入袋

國安基金昨 (11) 日召開第 3 季例會，通過第 3 季財報，截至 9 月底共已出脫約 6 成持股，其中認列實現利益約 53.3 億元，股利收益約 13.5 億元，合計實現損益加股利收益共約 61.8 億元。閱讀全文...

鴻海拓純電物流車市場 釋出新車款 Model N 影片

鴻海 (2317-TW) 科技日將於 10 月 18 日登場，預計將發表新車款，而鴻海昨 (11) 日也釋出新款電動物流車 Model N 影片。鴻海表示，Model N 代表開創純電智慧新生活、探索嶄新的物流體驗，將改變大眾對傳統物流車的印象。閱讀全文...

南亞科出貨量增 + 價格可望翻揚 Q4 虧損有機會收斂

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 昨 (11) 日召開法說，總經理李培瑛指出，市場需求已有所改善，第四季位元出貨量將增加，價格也有機會翻揚，虧損可望收斂。閱讀全文...