鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.54元，預估目標價為128元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中磊(5388-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.64元下修至8.54元，其中最高估值9.14元，最低估值6.86元，預估目標價為128元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|9.14(9.19)
|10.88
|最低值
|6.86(8.16)
|8.93
|平均值
|8.36(8.7)
|10.12
|中位數
|8.54(8.64)
|10.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|62,913,000
|74,137,000
|最低值
|58,555,000
|68,951,000
|平均值
|61,016,600
|71,544,000
|中位數
|61,381,000
|71,544,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.74
|9.17
|7.57
|3.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,788,762
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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