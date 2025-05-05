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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.54元，預估目標價為128元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中磊(5388-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.64元下修至8.54元，其中最高估值9.14元，最低估值6.86元，預估目標價為128元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值9.14(9.19)10.88
最低值6.86(8.16)8.93
平均值8.36(8.7)10.12
中位數8.54(8.64)10.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值62,913,00074,137,000
最低值58,555,00068,951,000
平均值61,016,60071,544,000
中位數61,381,00071,544,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.749.177.573.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		56,788,76262,584,49364,573,72043,899,508

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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