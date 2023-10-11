〈南亞科法說〉出貨量增+價格可望翻揚 Q4虧損有機會收斂

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今(11)日召開法說，總經理李培瑛指出，市場需求已有所改善，第四季位元出貨量將增加，價格也有機會翻揚，虧損可望收斂。

李培瑛表示，第四季生產維持動態調降 20% 以內，預期隨著市場朝 DDR5 轉換，各家供應商投片較集中在 DDR5，有助 DDR4 庫存去化，第四季位元出貨量估稍微增加，虧損也有機會收斂。

第四季價格方面，李培瑛指出，會比第三季更穩定，各家供應商都在想辦法鎖住 DDR4 跌勢、甚至拉升價格，是否能成功要觀察未來幾周變化，目前 DDR5 價格已上漲，DDR4 已有兩家大廠壓力減輕，持續跌價機率也不高，看好 DDR4、DDR3 價格可望翻漲。

至於明年第一季淡季，價格是否可能再走跌，李培瑛認為，以目前情況來看，淡旺季效應沒那麼大，就如第三季也未出現明顯的季節性需求，主要還是整體經濟情況的影響，預期明年第一季不會更糟。

對於近來以巴衝突等地緣政治因素，可能對經濟層面造成的影響，李培瑛認為，以巴衝突會多大，對原油市場影響如何，目前還看不出來；而從 DRAM 角度來看，包括伺服器、手機需求情況都很糟，產業已落底，正築底蓄勢回升，不至於再對市場需求造成更大影響。

展望明年市況，李培瑛認為，受惠市場朝 DDR5 轉換，有助去化各家供應商較多的 DDR4、LPDDR4 庫存，第四季伺服器市場有機會開始轉佳，中國手機市場積極度也增加，PC 領域也有 DDR5 效應帶動，整體而言正面看待。

南亞科目前已完成第一代 10 奈米製程開發，考量市況低迷，將直接推進第二代 10 奈米製程技術，目前 Gb DDR4 已接近完成，正投片試產 16Gb DDR5，希望明年第二季進行產品驗證，明年底開始交貨。

談及對華為出貨情況，李培瑛說，曾向美國政府提出申請，但交運仍未獲批准。至於三星和 SK 海力士中國廠獲無限期豁免使用美國設備生產晶片，他則認為，對 DRAM 市場不會有重大影響。

