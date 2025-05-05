鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至17.31元，預估目標價為425元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.05元上修至17.31元，其中最高估值22.08元，最低估值14.98元，預估目標價為425元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|22.08(22.08)
|21.21
|23.9
|最低值
|14.98(14.98)
|17.97
|17.68
|平均值
|17.91(17.65)
|19.2
|21.25
|中位數
|17.31(17.05)
|18.73
|21.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29,489,000
|33,161,000
|38,749,790
|最低值
|22,788,000
|27,671,000
|29,874,580
|平均值
|26,736,280
|29,828,730
|33,845,300
|中位數
|26,567,140
|29,772,460
|33,378,410
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.49
|9.45
|12.14
|9.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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