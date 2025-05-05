search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至17.31元，預估目標價為425元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由17.05元上修至17.31元，其中最高估值22.08元，最低估值14.98元，預估目標價為425元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值22.08(22.08)21.2123.9
最低值14.98(14.98)17.9717.68
平均值17.91(17.65)19.221.25
中位數17.31(17.05)18.7321.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值29,489,00033,161,00038,749,790
最低值22,788,00027,671,00029,874,580
平均值26,736,28029,828,73033,845,300
中位數26,567,14029,772,46033,378,410

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.499.4512.149.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,603,83718,676,04322,067,24217,584,023

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
致茂315-2.02%
美元/台幣30.145-2.96%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

中弱短強
致茂

66.67%

勝率

延伸閱讀



    Empty