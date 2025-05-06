〈美股盤後〉標普終止九連漲 能源股暴跌 波克夏B股重挫

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-06 05:06

‌



石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 宣布自 6 月起增產，導致國際油價承壓，能源類股大跌，美股週一 (5 日) 收低。標普 500 指數下跌 0.64%，終結連續 9 個交易日升勢，完全收復自 4 月 2 日川普宣布對多國商品徵收「對等關稅」後所引發的回檔跌勢。

市場情緒亦受到政策與地緣政治影響。美國總統川普表示，儘管他表示希望與中國達成公平協議，但他本週沒有計劃與中國國家主席習近平對話。

‌



川普還指示商務部和貿易代表，立即開始研擬向國外電影或在外國製作的電影開徵 100% 的關稅。

日媒引述消息人士報導，美國拒絕日本全額關稅豁免請求，僅同意部分削減。

華爾街注意力將轉向聯準會 (Fed) 週二開始、為期兩天的政策會議。儘管川普最近幾週加大了對聯準會主席鮑爾的壓力，但預計聯準會將維持當前利率不變。

美股週一 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 98.6 點，或 0.24%，收 41,218.83 點。

那斯達克指數下跌 133.49 點，或 0.74%，收 17,844.24 點。

S&P 500 指數下跌 36.29 點，或 0.64%，收 5,650.38 點。

費城半導體指數下跌 40.88 點，或 0.93%，收 4,356.18 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 92.93 點，或 0.72%，收 12,745.34 點。

標普 11 大板塊幾乎全跌，僅消費必需品小幅上漲 0.02%，能源類股跌幅最重，下挫 2.02%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.38%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.15%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.91%。

台股 ADR 表現分歧。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.61%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.33%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 大漲 4.85%。

企業新聞

OPEC + 同意再次大幅增產後，埃克森美孚 (XOM-US) 與雪佛龍 (CVX-US) 同步走低超 2%。

輝達 (NVDA-US) 收黑 0.59% 至每股 113.82 美元。美國國會議員提出草案，要求華府追蹤包括輝達在內的人工智慧 (AI) 晶片巨擘所生產的先進晶片的售後位置。

蘋果 (AAPL-US) 挫跌 3.15% 至每股 198.89 美元。蘋果週一宣布計劃發行四批債券，為自 2022 年以來首度重返債市。根據蘋果提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，這筆募資將用於庫藏股、償還到期債務與其他一般企業用途。

巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威 (BRK.B-US) 暴跌 5.12% 至每股 512.15 美元。投資人正消化董事長巴菲特 (Warren Buffett) 出人意料的交棒聲明，並思索這家多元企業集團在這位傳奇投資人 60 年領導結束後的未來走向。

經濟數據

美國 4 月 ISM 非製造業指數報 51.6，預期 50.2，前值 50.8

美國 4 月服務業 PMI 終值報 50.8，預期 51.4，前值 54.4

華爾街分析

賓州大學華頓商學院金融學教授、Wisdom Tree 經濟學家 Jeremy Siegel 表示：「當前形勢令人擔憂。我原以為貿易協議現已達成，但事實並非如此。關稅衝擊的全面影響尚未顯現。」

Saxo Markets 新加坡首席投資策略師 Charu Chanana 認為：「近期美股雖有反彈，但無法扭轉市場對『拋售美國』的結構性趨勢。外界對貿易協議的樂觀看法，正逐漸被談判進展緩慢、情勢複雜的現實所取代。」