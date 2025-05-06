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美股

〈美股盤後〉標普終止九連漲 能源股暴跌 波克夏B股重挫

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-06 05:06

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標普終止九連漲 能源股暴跌 波克夏B股重挫 (圖：REUTERS/TPG)

石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 宣布自 6 月起增產，導致國際油價承壓，能源類股大跌，美股週一 (5 日) 收低。標普 500 指數下跌 0.64%，終結連續 9 個交易日升勢，完全收復自 4 月 2 日川普宣布對多國商品徵收「對等關稅」後所引發的回檔跌勢。

市場情緒亦受到政策與地緣政治影響。美國總統川普表示，儘管他表示希望與中國達成公平協議，但他本週沒有計劃與中國國家主席習近平對話。


川普還指示商務部和貿易代表，立即開始研擬向國外電影或在外國製作的電影開徵 100% 的關稅。

日媒引述消息人士報導，美國拒絕日本全額關稅豁免請求，僅同意部分削減。

華爾街注意力將轉向聯準會 (Fed) 週二開始、為期兩天的政策會議。儘管川普最近幾週加大了對聯準會主席鮑爾的壓力，但預計聯準會將維持當前利率不變。

美股週一 (5 日) 主要指數表現：
  • 美股道瓊指數下跌 98.6 點，或 0.24%，收 41,218.83 點。 
  • 那斯達克指數下跌 133.49 點，或 0.74%，收 17,844.24 點。
  • S&P 500 指數下跌 36.29 點，或 0.64%，收 5,650.38 點。
  • 費城半導體指數下跌 40.88 點，或 0.93%，收 4,356.18 點。
  • NYSE FANG+ 指數下跌 92.93  點，或 0.72%，收 12,745.34 點。
A
標普 11 大板塊幾乎全跌，僅消費必需品小幅上漲 0.02%，能源類股跌幅最重，下挫 2.02%。(圖：finviz)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.38%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.15%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌  1.91%。

費半成分股普遍承壓。輝達 (NVDA-US) 跌 0.59%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.32%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.43%；高通 (QCOM-US) 跌 0.26% ；AMD (AMD-US) 上漲 1.81%；美光 (MU-US) 跌 0.37%。

台股 ADR 表現分歧。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.61%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.33%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 大漲 4.85%。

企業新聞

川普威脅對外國電影徵收 100% 關稅，Netflix (NFLX-US) 和華納兄弟 (WBD-US) 均「嚇」滑超 1.9%。

OPEC + 同意再次大幅增產後，埃克森美孚 (XOM-US) 與雪佛龍 (CVX-US) 同步走低超 2%。

輝達 (NVDA-US) 收黑 0.59% 至每股 113.82 美元。美國國會議員提出草案，要求華府追蹤包括輝達在內的人工智慧 (AI) 晶片巨擘所生產的先進晶片的售後位置。

蘋果 (AAPL-US) 挫跌 3.15% 至每股 198.89 美元。蘋果週一宣布計劃發行四批債券，為自 2022 年以來首度重返債市。根據蘋果提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，這筆募資將用於庫藏股、償還到期債務與其他一般企業用途。

巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威 (BRK.B-US) 暴跌 5.12% 至每股 512.15 美元。投資人正消化董事長巴菲特 (Warren Buffett) 出人意料的交棒聲明，並思索這家多元企業集團在這位傳奇投資人 60 年領導結束後的未來走向。

經濟數據
  • 美國 4 月 ISM 非製造業指數報 51.6，預期 50.2，前值 50.8
  • 美國 4 月服務業 PMI 終值報 50.8，預期 51.4，前值 54.4
華爾街分析

賓州大學華頓商學院金融學教授、Wisdom Tree 經濟學家 Jeremy Siegel 表示：「當前形勢令人擔憂。我原以為貿易協議現已達成，但事實並非如此。關稅衝擊的全面影響尚未顯現。」

Saxo Markets 新加坡首席投資策略師 Charu Chanana 認為：「近期美股雖有反彈，但無法扭轉市場對『拋售美國』的結構性趨勢。外界對貿易協議的樂觀看法，正逐漸被談判進展緩慢、情勢複雜的現實所取代。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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S&P 5005650.59-0.64%
NASDAQ17844.24-0.74%
費城半導體4356.18-0.93%
道瓊指數41218.83-0.24%
高通139.44-0.26%
蘋果198.89-3.15%
Alphabet公司(A)164.21+0.11%
微軟436.17+0.20%
亞馬遜186.35-1.91%
輝達113.82-0.59%
應用材料154.61-0.32%
博通200.72-1.43%
美光科技80.42-0.37%
超微半導體100.59+1.81%
台積電ADR176.4-1.61%
日月光投資控股9.07-0.33%
聯電 ADR7.4+0.68%
中華電44.12+4.85%
網飛1134.06-1.94%
華納兄弟探索8.37-1.99%
埃克森美孚103.27-2.77%
Meta平台599.27+0.38%
雪佛龍135.5-2.17%
波克夏(B)512.15-5.12%
Meta平台599.27+0.38%

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