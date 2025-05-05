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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)目標價調降至128元，幅度約7.25%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中磊(5388-TW)提出目標價估值：中位數由138元下修至128元，調降幅度7.25%。其中最高估值155元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予中磊(5388-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。

中磊(5388-TW)今(5日)收盤價為100.5元。近5日股價下跌0.99%，相關通信網路近5日上漲2.89%，集中市場加權指數上漲4.6%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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